娛樂 最新消息

范瑋琪奪獎後發文籲保持善良 配歌「我不是壞女人」吐心聲

范瑋琪因爭議不斷沈寂5年，去年底在中國高調宣告復出。（資料照，記者潘少棠攝）范瑋琪因爭議不斷沈寂5年，去年底在中國高調宣告復出。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕范瑋琪沉寂5年復出重返舞台，雖然近年爭議連環爆重創形象，但她仍陸續在中國、新加坡一連拿下2個獎項，台上的她頻頻感謝中國， 還不忘呼籲外界「保持善良」，接著又在IG發文挑選泰勒絲新歌《Eldest Daughter》當背景音樂，其中一句「我不是壞女人」被外界解讀意有所指，耐人尋味的舉動再度引爆議論。

范瑋琪去年高調在中國宣布復出後，她15日以一席銀色禮服現身中國杭州「中國新音樂排行榜頒獎盛典」獲頒「2025年最受矚目歌手」，登台致詞時不忘連番道謝，「非常感謝中國新音樂排行榜給我榮耀，然後也感謝我的家人也感謝我的團隊，最重要最重要的是感謝聽我唱歌唱了25年的你們！」強調粉絲們是她繼續走下去的動力。

隔日，范瑋琪馬不停蹄飛往新加坡出席「2025年微博文化交流之夜」，再拿下「年度聲暖慈善藝人獎」，致詞時更不忘呼籲外界保持善良，「希望在座的各位朋友都是充滿愛的，微博也是一個充滿愛的地方，把愛一起傳下去，因為我們每做的一點點小事情，哪怕只是一小點點，其實施比受更為有福，所以我希望大家可以抱著這個精神，我們都很善良的過日子、生活。」

范瑋琪發文呼籲外界「保持善良」，丈夫「黑人」陳建州按讚力挺。（經馬賽克處理，翻攝自IG）范瑋琪發文呼籲外界「保持善良」，丈夫「黑人」陳建州按讚力挺。（經馬賽克處理，翻攝自IG）

不僅如此，范瑋琪在頒獎典禮結束後，又於IG發文再次強調善良的力量，「善良的力量真的很大很大，幫助別人其實也在滋養自己，學習更謙卑，更有責任心，繼續在慈善的道路上默默前進。共勉～」不過，她特別挑選泰勒絲新歌《Eldest Daughter》作為背景音樂，歌詞中「我不是壞女人，也不是什麼狠角色」頗具弦外之音，被多數網友解讀是在替自己發聲。

