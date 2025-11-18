自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

芒果醬偷看大字報被抓包 聖智「緊張糗樣」曝光

人氣樂團芒果醬Mango Jump對上擅長實境解謎的「成仁高中偵探社」節目班底，拚台語拿百萬。（公視提供）人氣樂團芒果醬Mango Jump對上擅長實境解謎的「成仁高中偵探社」節目班底，拚台語拿百萬。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕很會寫台語情歌的人氣樂團「芒果醬Mango Jump」與擅長實境推理的節目班底「成仁高中偵探社」，日前在台語益智節目《全家有智慧》進行激戰，兩隊在自我介紹時就笑料百出。成仁高中偵探社的闕小佑自我介紹時原想說自己「心機很重」，卻誤講成「成績很重」，令全場一度錯愕。主持人林美秀則暖心鼓勵：「年輕人願意學台語真的不錯！」讓四位高中生稍稍放鬆。

芒果醬的聖智在介紹新歌《風》時，一直緊盯棚內二樓方向，引來主持人阿松跟著看，結果被林美秀秒破梗：「他因為大字報在二樓才會一直往上看啦！」全場大笑，也讓聖智緊張感瞬間瓦解，露出靦腆笑容。兩隊初登場就話題滿滿，也讓人期待誰能最終抱走百萬獎金。

芒果醬Mango Jump慢條斯理的答題速度，讓林美秀著急不已。（公視提供）芒果醬Mango Jump慢條斯理的答題速度，讓林美秀著急不已。（公視提供）

節目中特別設計關卡考驗芒果醬對「芒果」知識的熟悉度。當主持人問「蘋果羨（芒果的台語）」是愛文、金煌還是土芒果？成員佐治直接賭上團名選「愛文」，成功答對，讓團員笑到不行。接著面對「九彎十八拐是中橫公路還是北宜公路？」他更自信滿滿說是「北宜」。阿松問原因，他笑回不只騎過北宜，樂團還有首爆紅歌曲就叫《九彎十八拐》，YouTube更累積超過三百萬次觀看。不過四人慢條斯理的答題節奏讓林美秀忍不住提醒：「你們真的不把秒數放在眼裡，時間跑很快！」

「成仁高中偵探社」答題時頻對台語顧問老師比愛心，試圖爭取可愛加分。（公視提供）「成仁高中偵探社」答題時頻對台語顧問老師比愛心，試圖爭取可愛加分。（公視提供）

成仁高中偵探社的四位高中生青春滿點，在流行語台語題中表現亮眼，像是吃瓜群眾、開箱、蘋果派等都順利答對。但遇到陌生題時，他們立刻展現超強「瞎答能力」。例如被問「拳山是金山還是文山的舊地名？」楊琳竟以「我是文山人」為理由選文山，結果竟然蒙對。闕小佑甚至搞笑對台語顧問比愛心，希望博可愛加分，但顧問無奈回：「我也喜歡你，但你還是答錯。」

隊長張恩瑋把握上節目機會宣傳《成仁高中偵探社》常常偵破的校園疑案，海報上血腥畫面嚇得阿松驚呼連連。林美秀也藉機鼓勵他們：「現在校園霸凌的新聞太多了，你們學好台語，未來搞不好能用台語辦案。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中