芒果醬偷看大字報被抓包 聖智「緊張糗樣」曝光

人氣樂團芒果醬Mango Jump對上擅長實境解謎的「成仁高中偵探社」節目班底，拚台語拿百萬。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕很會寫台語情歌的人氣樂團「芒果醬Mango Jump」與擅長實境推理的節目班底「成仁高中偵探社」，日前在台語益智節目《全家有智慧》進行激戰，兩隊在自我介紹時就笑料百出。成仁高中偵探社的闕小佑自我介紹時原想說自己「心機很重」，卻誤講成「成績很重」，令全場一度錯愕。主持人林美秀則暖心鼓勵：「年輕人願意學台語真的不錯！」讓四位高中生稍稍放鬆。

芒果醬的聖智在介紹新歌《風》時，一直緊盯棚內二樓方向，引來主持人阿松跟著看，結果被林美秀秒破梗：「他因為大字報在二樓才會一直往上看啦！」全場大笑，也讓聖智緊張感瞬間瓦解，露出靦腆笑容。兩隊初登場就話題滿滿，也讓人期待誰能最終抱走百萬獎金。

芒果醬Mango Jump慢條斯理的答題速度，讓林美秀著急不已。（公視提供）

節目中特別設計關卡考驗芒果醬對「芒果」知識的熟悉度。當主持人問「蘋果羨（芒果的台語）」是愛文、金煌還是土芒果？成員佐治直接賭上團名選「愛文」，成功答對，讓團員笑到不行。接著面對「九彎十八拐是中橫公路還是北宜公路？」他更自信滿滿說是「北宜」。阿松問原因，他笑回不只騎過北宜，樂團還有首爆紅歌曲就叫《九彎十八拐》，YouTube更累積超過三百萬次觀看。不過四人慢條斯理的答題節奏讓林美秀忍不住提醒：「你們真的不把秒數放在眼裡，時間跑很快！」

「成仁高中偵探社」答題時頻對台語顧問老師比愛心，試圖爭取可愛加分。（公視提供）

成仁高中偵探社的四位高中生青春滿點，在流行語台語題中表現亮眼，像是吃瓜群眾、開箱、蘋果派等都順利答對。但遇到陌生題時，他們立刻展現超強「瞎答能力」。例如被問「拳山是金山還是文山的舊地名？」楊琳竟以「我是文山人」為理由選文山，結果竟然蒙對。闕小佑甚至搞笑對台語顧問比愛心，希望博可愛加分，但顧問無奈回：「我也喜歡你，但你還是答錯。」

隊長張恩瑋把握上節目機會宣傳《成仁高中偵探社》常常偵破的校園疑案，海報上血腥畫面嚇得阿松驚呼連連。林美秀也藉機鼓勵他們：「現在校園霸凌的新聞太多了，你們學好台語，未來搞不好能用台語辦案。」

☆拒絕校園霸凌，勇敢說出來！教育部專線0800-200-885☆

