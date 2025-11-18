余祥銓炒飯孝敬余天被嫌「好可怕」 鹿希派圓夢開海鮮餐廳

鹿希派（右）、余祥銓化身一日海鮮店員。（Yahoo TV提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕星二代鹿希派除了演藝工作，近年也當起牛肉麵店老闆，但他真正的兒時夢想，其實是開一間海鮮餐廳。《Yahoo星二代很忙內》特地替他圓夢，並找來好友余祥銓一同到龜吼漁港體驗海鮮餐廳的一日店員。鹿希派感性透露：「小時候真的想開海鮮餐廳，覺得那是帶來歡樂的地方。」沒想到當時卻被家人取笑。

鹿希派（左起）、余祥銓到漁港挑選魚貨。（Yahoo TV提供）

兩人第一個任務就是在漁港挑選魚貨，但一籃籃漁獲重量驚人，老闆又不停催促快一點，讓余祥銓邊拉漁網邊哀號：「真的超重！」回到餐廳後，鹿希派負責內場炒菜，余祥銓則擔任外場。鹿希派學做櫻花蝦炒飯，起初手忙腳亂，但憑著餐飲底子很快抓到訣竅，他表示：「炒飯真的不簡單，火候和鍋氣全靠經驗，我以前炒牛肉就炒到手快斷！」

鹿希派兒時夢想曝光，竟不是牛肉麵店而是海鮮餐廳。（Yahoo TV提供）

至於外場的余祥銓，除了送餐還自願走到街上招客。只是明星光環不如想像中有用，遊客認出他，卻不一定願意進店，他笑說：「其實有點難過。」最後他祭出折扣優惠，總算成功拉進一桌客人，也讓自信心回升。

兩人與老闆都是「二代」，話題自然聊到父子心結。老闆透露，自己當年只想開餐廳，卻被爸爸逼去跑船，結果衝突不斷。鹿希派聽了感觸深刻：「我懂！我去參加歌唱節目時，憲哥極力反對，結果我還是去，輸了被他唸好幾年。」但他認為，「做自己想做的事」是二代更該堅持的選擇。

余祥銓（左）學做炒飯孝敬余天，卻慘遭嫌棄。（Yahoo TV提供）

打工結束前，余祥銓特別向師傅拜師，想把櫻花蝦炒飯學起來帶回家孝敬爸爸余天。結果回到家一端上桌，余天看著炒飯第一句就吐嘈：「這真的是你炒的嗎？看起來滿可怕的耶。」直到製作單位親口證實，他才相信，還順勢爆料：「他以前煎牛排都硬得像石頭。」

雖然嘴上嫌兒子，但余天仍忍不住誇讚，表示余祥銓能主持、能外景，全憑努力累積經驗。他也透露，兒子20幾歲從國外回來時最皮，但結婚後真的成熟很多，「現在都靠他養。」聽到這句話，余祥銓害羞卻自豪地回：「為了爸媽跟小元寶，當然要拚啦！」

