娛樂 最新消息

大人冤枉啊 兄弟輸總冠軍啦啦隊女神慘遭砲轟現實？

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣隊員「短今」。（資料照，記者陳奕全攝）中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣隊員「短今」。（資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中信兄弟今年台灣大賽輸給樂天桃猿，未能如願抱回總冠軍，沒想到挨罵的卻是啦啦隊「Passion Sisters」人氣隊員「短今」，近日她不斷收到網友私訊罵她「太現實了吧」，讓她感到相當無奈，只能在限時動態勸大家把時間拿去做點更有意義的事情。

長相甜美、身材高挑的短今被譽為「極品大隻馬」。（資料照，記者陳奕全攝）長相甜美、身材高挑的短今被譽為「極品大隻馬」。（資料照，記者陳奕全攝）

短今臉蛋甜美、身材高挑，加上個性直率不做作，給人一種傻大姐的感覺，也獲得不少粉絲好評。由於今年中信兄弟與冠軍擦身而過，憤怒的網友傳訊給短今，「什麼時候發文有關中信兄弟輸掉冠軍？總不能打贏限時發第一、發滿滿，輸球什麼都沒有，太現實了吧」。短今感到非常無奈，回應「有時間關心我發什麼文，不如去做點更有意義的事情吧

短今也在現實動態透露自己生病了，更以文字表示「直接沒聲音了」。被球迷封為「極品大隻馬」的短今前陣子還被網友嫌棄太胖，讓她發憤努力減肥，2個月成功甩肉7公斤。

短今無端遭罵，限時動態吐無奈心聲。（翻攝自IG）短今無端遭罵，限時動態吐無奈心聲。（翻攝自IG）

