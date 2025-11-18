自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女神變「戶外女神」！李雅英10分鐘搭帳狂圈粉

「黃金露戰隊」第四彈，推出「一次玩遍山與海」全新企劃。由蘇宗怡率隊挑戰山線，與汽車達人廖怡塵、臧芮萱夫婦及老車達人小坦探訪山野文化。（TVBS提供）「黃金露戰隊」第四彈，推出「一次玩遍山與海」全新企劃。由蘇宗怡率隊挑戰山線，與汽車達人廖怡塵、臧芮萱夫婦及老車達人小坦探訪山野文化。（TVBS提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汽車實境節目《地球黃金線》迎來「黃金露戰隊」第四彈，這次規模全面升級，推出「一次玩遍山與海」全新企劃，由蘇宗怡帶領山線隊，林柏妤則負責海線隊，兩大路線同步展開，打造節目史上最豐富的戶外實境旅程。同時節目融入永續理念，透過使用當季食材料理、在地文化體驗，傳遞友善環境的生活態度。

當季+在地食材製作的「流域料理」，呈現部落永續飲食哲學，令蘇宗怡大開眼界。（TVBS提供）當季+在地食材製作的「流域料理」，呈現部落永續飲食哲學，令蘇宗怡大開眼界。（TVBS提供）

山線隊由蘇宗怡率領，與汽車達人廖怡塵、臧芮萱夫婦及老車達人小坦一同前往野溪露營區，深入感受泰雅族文化。蘇宗怡笑說，印象最深的是泰雅族的傳統迎賓料理。當營主用泰雅語念出料理名稱時，她完全聽不懂，傻傻問「怎麼唸？」營主還幽默回：「你這樣記也行。」後來她才知道這道貴賓料理「咑瑪糆（Tmmyan）」其實是「生醃豬皮」，營主特別提醒「不要聞、直接吃」，讓蘇宗怡形容這段經驗宛如文化版膽量測試。

山線團隊也品嚐特色「流域料理」，以溪流周邊農作與當季食材製成，包括「泰雅大漢溪雞湯」、現烤馬告雞腿、泰雅桂竹麵包等料理，展現部落永續飲食哲學。蘇宗怡感受到滿滿驚喜，「當季食材味道最鮮，也最符合永續農法精神。」

李雅英首度參與野營，坦言第一次騎乘越野車難免緊張，但越騎越上手，體驗結束後，更興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我已經從怕到愛上！」。（TVBS提供）李雅英首度參與野營，坦言第一次騎乘越野車難免緊張，但越騎越上手，體驗結束後，更興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我已經從怕到愛上！」。（TVBS提供）

另一方面，海線隊主打「挑戰系任務」。林柏妤攜手「啦啦隊女神」李雅英及露營達人達哥，共同投入海線野營挑戰。首次參與野營的李雅英，一次解鎖「四大第一次」，騎乘越野車、搭帳篷、劈柴、生火。她坦言一開始緊張，但越騎越順手，體驗後興奮直呼：「原來越野這麼好玩！我從怕到愛上！」

接著在10分鐘搭帳挑戰中，她與隊友配合默契，迅速完成任務；接著砍柴、生火，她都全程投入，展現驚人的學習能力，被現場笑稱彷彿瞬間變身「戶外女神」。李雅英也開心表示，這趟海線之旅是人生難忘的一段旅程。

