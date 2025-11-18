自由電子報
娛樂 最新消息

館長公開對話批小瑋霸凌 吳明鑒推：不要塞到我身上

館長不斷反擊前員工爆料都是抹黑。（翻攝自YouTube）館長不斷反擊前員工爆料都是抹黑。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢遭資深員工毀滅式爆料，指握有他的性愛影片之外，更透露館長要助理小瑋和館嫂發生性關係。館長多次在直播中痛斥造謠、抹黑，更全面否認資深員工爆料。昨（17）日館長在直播中公開離職員工「Ray」的私訊，對話中顯示他被總監吳明鑒「凹8萬」，又被資深主管小瑋霸凌，導致嚴重憂鬱症、兩度離職。吳明鑒今（18）日發長文反擊，更強調很多事「不是我做的，不要塞到我身上」。

館長在直播中曬出前員工對話。（翻攝自YouTube）館長在直播中曬出前員工對話。（翻攝自YouTube）

Ray在私訊中提到自己第一次離職時職位是「店長」，長期遭到小瑋情緒化、強勢態度霸凌，導致留下無法恢復的傷害，更罹患憂鬱症，故第一次離職時曾經數度想傷害自己，無法承受工作帶來的壓力。後公司請託，Ray便重新回到成吉思汗工作，並升官，當時Ray以為環境能有所改善，沒想到內部狀況依舊混亂，回鍋不久後，吳明鑒就找理由向他凹8萬，原本由他統整的清潔與整改也被交到吳明鑒手上，最後當然在強硬亂搞、邏輯死亡的狀況下，讓他完全不知道公司想要往哪個方向發展。

前員工Ray對小瑋霸凌指控以及訴說吳明鑒凹8萬元（紅線處）。（翻攝自YouTube）前員工Ray對小瑋霸凌指控以及訴說吳明鑒凹8萬元（紅線處）。（翻攝自YouTube）

不僅如此，回鍋之後的Ray仍遭到小瑋情緒霸凌，就算已經升官，仍舊無法避免衝突與壓力，這才有了第二次離職。Ray原本打算在第二次離職前將所有情況向館長報告，卻被吳明鑒阻止，最後選擇離開，並對館長說：「你真的欠我一個道歉」。

吳明鑒在Ray的對話曝光後，發文反擊，強調高階主管任命、獎金制度都需要館長本人拍板決定，他根本沒有權力，也從未要求Ray提供8萬元。吳明鑒表示自己創立初期，主要負責與房東協調、資金缺口與會計工作，根本不會涉入人事糾紛，強調：不是我做的，不要塞到我身上。

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大body
