娛樂 最新消息

拿下海洋音樂祭評審團大獎 雨國主唱「超務實」私下竟是理財達人

雨國拿下2024年海洋音樂祭評審團大獎。（雨國 Kingdom of Rain提供）雨國拿下2024年海洋音樂祭評審團大獎。（雨國 Kingdom of Rain提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕榮獲2024貢寮國際海洋音樂祭評審團大獎的「水氣系電幻樂團」雨國Kingdom of Rain，成立於2016年，由主唱陳翰、吉他手吳睿騰與 Programmer 陳俊澔組成。成軍十年後迎來新的創作高峰，第五張全新創作專輯《我與你的故事正在走》數位發行，象徵著真正邁入「成」人的階段。

創作主腦陳翰寫的歌曲多誕生於成家立業後的心境轉折，一直以來深受英倫搖滾影響，陳翰表示：「小時候一直想成為Radiohead的Thom Yorke，但其實從他的音樂裡卻理解到你始終只能成為自己。」

創作主腦陳翰秉持「感性Ｘ理性」經營音樂事業。（雨國 Kingdom of Rain提供）創作主腦陳翰秉持「感性Ｘ理性」經營音樂事業。（雨國 Kingdom of Rain提供）

在成團十週年之際，陳翰分享了心路歷程的巨大轉折。他坦言，創作心境從最初「不知所措、不知道該表達什麼」，到現在能更為從容地將情緒化為旋律。這其中最關鍵的改變，來自於「接納」二字。

除了創作人身分，也同時是音樂教室負責人、製作人的陳翰表示：「我比較是以理性腦處事，然而在音樂創作上我是感性的，這幾年在教學或是與製作對象討論音樂內容時，他們都很願意與我分享生活上遇到的挫折與困難，也讓我學習更直面內心深處的情感。」

雨國成團十週年首度全面統籌製作作品。（雨國 Kingdom of Rain提供）雨國成團十週年首度全面統籌製作作品。（雨國 Kingdom of Rain提供）

而陳翰也透露自己是「超務實的斜槓音樂人」，核心價值一直是「穩定」，不論是創作的持續性、與家人相處的關係、與工作夥伴的合作，甚至在財務上，都希望能保持穩定的狀態。近年更認真研究理財與投資，目標是年化報酬率7%以上，希望能把這樣的經驗跟音樂能力一起分享給學生與合作夥伴們。

對於雨國而言，人生是一場直線旅程，只能往前，無法後退，每個階段都該好好把握當下，「這張專輯記錄了過去這幾年每一個挑戰的瞬間，希望大家都不會後悔走過的每個選擇，也希望能陪伴樂迷一同走在路上。」更多《我與你的故事正在走》專輯資訊可參考雨國Kingdom of Rain官方社群。

