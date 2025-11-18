自由電子報
娛樂 最新消息

（獨家）黃連煜遭控性侵獲不起訴 自提誹謗卻吞敗...

金曲客語歌王黃連煜不滿遭網友影射性侵求償逾400萬元，士林地院認定文章屬個人經驗與MeToo公共議題評論，未具體指名，判其敗訴。（資料照）金曲客語歌王黃連煜不滿遭網友影射性侵求償逾400萬元，士林地院認定文章屬個人經驗與MeToo公共議題評論，未具體指名，判其敗訴。（資料照）

〔記者劉詠韻／台北報導〕金曲獎客語歌王黃連煜前年遭一名女網友在社群平台發文影射性侵，文章中甚至出現「下體被異物插入」等描述。雖然檢方偵查後認定罪嫌不足、處分不起訴，黃男仍主張名譽遭受嚴重侵害，向對方提起民事訴訟，求償逾400萬元。士林地方法院審理後認定，涉案文章未具體指名，內容屬被告個人經歷與對MeToo公共議題的主觀表述，屬言論自由範圍，判決敗訴，全案可再上訴。

黃男指出，女網友於2023年6月8日以Facebook帳號發布文章，指控他於2022年7月20日酒後性侵，內容除描述相處過程外，更寫下「褲子脫下來，然後下體被異物插入」、「不知道事情是如何結束？最後我是怎麼回到家」等語。他強調，雖然文章未直接點名，卻同時提及「那年他得到xxx後發生風波」、「他的作品很棒」、「圈內人都知道他很會品酒」等線索，足以讓熟悉音樂圈的媒體或業界人士對號入座，導致他多場演出受影響，財損約304萬4000元，另求償非財產損害100萬元，並要求被告於社群網站及三大報頭版刊登道歉聲明。

女網友則辯稱，文章並未指出任何特定人物，內容是其親身經歷與感受，發布目的在於討論社會公共議題。後續提起刑事告訴亦是在行使正當權利，並無惡意捏造、刻意誹謗。

法院審理後認為，依民法、刑法及相關判例，有關公眾事務與性別議題的MeToo論述，言論自由原則上應優先於公眾人物名譽保障。涉案文章雖敘述不愉快經驗，但並未具體指名，且全文皆以「我做了一場夢」、「這是一場我最想擺脫的惡夢」等語框架鋪陳，性質屬主觀陳述，非蓄意散布不實事實。

此外，法官表示，女網友所提出的對話紀錄、就醫資料、輔導中心文件及證人證述，足以證明其歷程具一定事實基礎，並非憑空捏造；反之，黃男提出的演出取消證明，無法直接連結與文章發布之間的因果關係，僅以不起訴處分並不足以推論被告行為違法。

法院因此認定，女網友張貼文章及提起刑事告訴均屬合法行為，未侵害黃男名譽，相關賠償與回復名譽請求均無理由，判決駁回，全案仍可上訴。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

