自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

告五人搶金馬獎！祭品文高達100支手機 得知總價反應曝光

告五人稍早合體練團，江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」。（記者潘少棠攝）告五人稍早合體練團，江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人為了電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲《我天生－有病版》，強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，首度叩關金馬獎的他們，將登台演唱這首入圍歌曲，難掩興奮心情。

告五人稍早合體練團，女主角江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」，江齊笑說：「希望他們首次上馬就成功把『金馬』騎回家！」

首度入圍金曲獎，雲安跟犬青本來以為是鼓手哲謙憑去年演出的電影《為我辦一場西式的喪禮》入圍，事後才得知是入圍最佳原創電影歌曲。

告五人稍早合體練團，女主角江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」。（記者潘少棠攝）告五人稍早合體練團，女主角江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」。（記者潘少棠攝）

本週六告五人將合體走金馬紅毯，還要在節目表演，對於其他入圍的競爭歌曲，雲安表示：「目前已知是廣仲的歌，其他像彩蛋揭曉一樣，希望演出跟他們相稱，不要拉底平均值。」

雲安受訪談到：「我們還是非常想得獎，因為金馬獎是第一次，第一次很重要。」至於奪下金馬獎的祭品文，雲安本來放話可以送出代言的手機100支，一聽要價300萬，打趣：「大家胃口都被養大了」，改口稱要再來想想。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中