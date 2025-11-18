告五人搶金馬獎！祭品文高達100支手機 得知總價反應曝光

告五人稍早合體練團，江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕告五人為了電影《有病才會喜歡你》打造的主題曲《我天生－有病版》，強勢入圍第62屆金馬獎最佳原創電影歌曲，首度叩關金馬獎的他們，將登台演唱這首入圍歌曲，難掩興奮心情。

告五人稍早合體練團，女主角江齊驚喜現身探班，送上「策馬祝福禮」，江齊笑說：「希望他們首次上馬就成功把『金馬』騎回家！」

首度入圍金曲獎，雲安跟犬青本來以為是鼓手哲謙憑去年演出的電影《為我辦一場西式的喪禮》入圍，事後才得知是入圍最佳原創電影歌曲。



本週六告五人將合體走金馬紅毯，還要在節目表演，對於其他入圍的競爭歌曲，雲安表示：「目前已知是廣仲的歌，其他像彩蛋揭曉一樣，希望演出跟他們相稱，不要拉底平均值。」

雲安受訪談到：「我們還是非常想得獎，因為金馬獎是第一次，第一次很重要。」至於奪下金馬獎的祭品文，雲安本來放話可以送出代言的手機100支，一聽要價300萬，打趣：「大家胃口都被養大了」，改口稱要再來想想。

