演藝圈第一人！草屯囝仔阿倉參賽242公里極限鐵人 最後一關「缺氧」爆哭

「草屯囝仔」阿倉勇於突破自我。（無海娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕嘻哈團體「草屯囝仔」團員阿倉勇於突破自我，上週他參加亞洲唯一的國際認證極限鐵人賽事「Formosa Xtreme Triathlon」（福爾摩沙極限鐵人三項），是亞太地區最艱困的極限鐵人三項比賽，參賽者需先完成正規的226超級鐵人三項比賽，並通過主辦單位的審核才能報名；阿倉風光完成賽事，締造演藝圈第一人的傲人紀錄。

阿蒼成為超級鐵人。（無海娛樂提供）

FXT可說是天堂與地獄的雙重考驗，執行難度與台灣獨有的美麗自然風景，吸引了全球鐵人界的目光，但可怕的是，完賽率僅約3成左右，阿倉比賽過程緊靠果膠、麵包、可樂快速補給，最後以16小時32分順利完賽，更奪下男子組第19名的佳績。

請繼續往下閱讀...

他從3月開始就瘋狂訓練，250天裡只休息4天，展現無敵毅力。今年賽事總距離為242公里、總爬升量多達6488公尺，阿倉清晨就從南投日月潭啟程泳渡，在低溫水下環境長游3.8公里，為第一關打下基礎。

阿蒼挑戰「Formosa Xtreme Triathlon」。（無海娛樂提供）

第二關則為高山爬坡賽，阿倉回憶：「最煎熬的是腳踏車那196.7公里，要騎玉山群峰塔塔加車道，游泳起來就要馬上騎車，爬升非常高3600公尺，中午12點沒有到夫妻樹檢查點就會被淘汰！是最緊繃的狀態。」最後花了7小時50分完成。

阿倉抵達終點爆哭潰堤。（無海娛樂提供）

最後一關是42公里的馬拉松，從武嶺公路持續前進，直登海拔3417公尺的合歡山主峰，阿倉形容這最後的考驗：「合歡山爬升都只能用走，有一度缺氧反應，感覺暈暈的、走路呈現S形。」在深夜終於抵達終點時，阿倉情緒整個潰堤爆哭。

回顧整場賽事，阿倉認為：「最後2公里是最痛苦，非常冷只有2度，真的心很累，已經被摧殘10幾個小時，腦袋裡想到這半年辛苦的畫面，現場大家花了十幾個小時為我加油，用意志力告訴自己絕對不能放棄。」

至於明年還要挑戰嗎？阿倉打趣說：「參加這次比賽耗掉很多時間，也怕會影響工作，我不確定會不會再比下一次了！除非有金主贊助。」特別感謝教練吳承泰的指導，明年將前進第一場國際馬拉松賽事，日本東京馬希望3小時內完賽，也著手把參賽心路歷程創作成新歌：「這種體驗前所未有，會把超級鐵人的一切，寫成一首歌！用音樂留下紀念，讓每個有夢想的人都能去勇敢追求。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法