胡瓜誤碰籃籃胸部遭炎上 郭忠祐還原現場「曝面有難色原因」

郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日在雲林麥寮出外景，有網友PO出現場影片，驚見胡瓜在玩坐氣球遊戲時，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，最終胡瓜慘被網友炎上。節目主持人之一的郭忠祐今天出席演唱會記者會，受訪低調緩頰：「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」

對於籃籃面露難色，郭忠祐受訪解釋：「應該當下只是覺得（胡瓜）很重，沒有什麼不舒服的感覺，很重的時候會有驚恐的表情，看起來她好像很害怕。」他認為當事人應該都沒有不舒服，「瓜哥看到新聞應該也會覺得滿傻眼的。」心裡可能會覺得很無辜。

對於節目的爭議，製作單位稍早已經致歉，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉，我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

