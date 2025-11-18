自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

胡瓜誤碰籃籃胸部遭炎上 郭忠祐還原現場「曝面有難色原因」

郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日在雲林麥寮出外景，有網友PO出現場影片，驚見胡瓜在玩坐氣球遊戲時，不小心摸到助理主持人籃籃胸部，最終胡瓜慘被網友炎上。節目主持人之一的郭忠祐今天出席演唱會記者會，受訪低調緩頰：「我覺得那應該是角度問題，那個遊戲是要把氣球坐破，可能有一些角度上的錯位吧。」

郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）

對於籃籃面露難色，郭忠祐受訪解釋：「應該當下只是覺得（胡瓜）很重，沒有什麼不舒服的感覺，很重的時候會有驚恐的表情，看起來她好像很害怕。」他認為當事人應該都沒有不舒服，「瓜哥看到新聞應該也會覺得滿傻眼的。」心裡可能會覺得很無辜。

郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）郭忠祐今天出席記者會，回應胡瓜誤碰胸事件。（記者王文麟攝）

對於節目的爭議，製作單位稍早已經致歉，「《綜藝大集合》一向以帶給觀眾歡樂、健康的節目內容為核心，遊戲過程的肢體接觸有時候真的是不可控制，針對今日遊戲環節中出現不當肢體接觸的情況，我們深感抱歉，我們會更加審慎檢視遊戲設計與執行流程，避免類似情形再次發生，感謝觀眾的提醒與支持。」

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中