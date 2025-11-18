寧寧舊文引爆反彈！破5萬日本人連署抵制「aespa登紅白大賽」

南韓人氣女團aespa成員Giselle（左起）、寧寧、Winter、Karina。（翻攝自X）

〔記者邱奕欽／台北報導〕南韓女團aespa受邀登上日本跨年指標節目《紅白歌唱大賽》，不料因中國籍成員寧寧曾分享「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的舊照再度被挖，引爆日本網友們群起反彈，日本連署平台上迅速掀起「要求aespa退出紅白」風暴，短短1天已有超過5萬人響應，成為紅白歌唱大賽前最大爭議。

《紅白歌唱大賽》向來是日本除夕夜的國民級節目，近年因韓流強勢崛起頻頻邀請韓團登台，今年人氣女團aespa受邀參賽，未料中國籍成員寧寧過去曾分享一盞「原子彈蘑菇雲造型檯燈」的社群貼文，近日因中日政治氛圍緊繃而被重新挖出，引發敏感歷史議題在網上急速發酵，許多日本網友怒批「不尊重歷史」反彈情緒迅速升溫。

截至今下午3時，已突破5萬日人連署。（翻攝自change.or官網）

在社群平台X上，「要求取消aespa登上紅白」成為熱門討論關鍵字，日本網友甚至在「change.org」發起連署，主張aespa應退出紅白舞台。發起人指控，寧寧於2022年展示的「原子彈蘑菇雲造型檯燈」宛如重現當年廣島與長崎11萬名死難者的場景，更批評她以「我買了個可愛的燈，你們覺得怎麼樣？」的語氣分享此物，形同輕視歷史悲劇，直斥讓aespa登上紅白舞台等同默許此行為，對日本民眾不敬。

連署於昨日正式啟動，截至今（18日）下午3時已突破5萬人附和，討論熱度持續攀升，部分日本網友主張「演出前應先理解日本歷史」、「這不是韓團問題，是對日本文化的尊重！」不過，同時也有人質疑是否政治情緒被放大？針對日本網友發起連署一事，《紅白歌唱大賽》製作單位目前尚未回應，然而aespa是否如期登台？儼然成為今年跨年最大變數之一。

