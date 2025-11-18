子瑜出道十年首次回台開唱！高雄超強應援引爆韓網討論

TWICE迎來出道第十年，台灣成員子瑜（左二）將帶8位姐姐一同返鄉開唱。（擷取自TWICE/FB）

〔即時新聞／綜合報導〕K-POP女子天團TWICE將於本週末22、23日在高雄舉行「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」。為迎接台灣成員子瑜將與8位團員回到家鄉開唱，高雄市府與主辦單位以城市級規模打造迎賓佈置，從快閃店、燈光文字秀、捷運進站廣播到主題交通號誌燈，七大地標以演唱會主視覺及子瑜代表「藍色」點亮，瞬間在韓國網路引發熱議。

臉書粉專「韓網評論翻譯站」16日分享南韓論壇 theqoo 上的討論貼文，展示高雄多處地標換上TWICE主題色，也呼應子瑜的代表色。高雄市長陳其邁也受訪證實，市府正全力籌備各式應援活動。

許多韓國網友紛紛留言驚呼並恭喜子瑜，「終於在家鄉表演了，真的好感動」、「真的太震驚了，居然因為揮了自己國家的國旗就要道歉，真的真的恭喜你即將在家鄉表演」、「高雄真的很棒，我去過一次」、「子瑜心裡一定吃了很多苦，現在終於衣錦還鄉了」、「明明有台灣成員，卻這麼多年都無法在台灣開演唱會，真的不可思議」、「跑遍世界各地，就是一直沒能在家鄉開唱，她一定很遺憾吧」、「之前看到說子瑜每年生日都會許願，但一直沒說出來，後來高雄演唱會確定後，她才說原來那幾年的願望都是『想在家鄉開演唱會』」。

台灣粉絲同樣熱烈回應：「看來韓國網友也覺得子瑜能夠回台灣開演唱會也覺得很開心」、「真的是一聽到TWICE要來臺灣消息直接感動到哭出來」、「這刻等了十年，台灣粉絲真的久等了，子瑜啊～歡迎回家」、「超讚的高雄」。

為了這次演唱會，高雄市府推出一系列城市應援。11月18日至23日每天傍晚至深夜，大港橋、衛武營、高雄流行音樂中心、中央公園捷運站出口、愛河、高雄港旅運中心、美麗島站等地標將亮起應援藍光，並以雷射投影「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」字樣。

部分交通號誌也換上限定字樣，包括世運大道、左楠路口、新堀江商圈周邊，以及駁二藝術特區周邊路口。高雄捷運更推出TWICE團員錄製的進站廣播，左營站也設置主視覺拍照背板。至於演唱會場館世運主場館，則打造可供ONCE（粉絲名）重現巡迴視覺的「白色長凳」拍照區以及滿街路燈旗，讓粉絲從抵達高雄的那刻起就被TWICE氛圍包圍。

