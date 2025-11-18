自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

子瑜出道十年首次回台開唱！高雄超強應援引爆韓網討論

TWICE迎來出道第十年，台灣成員子瑜（左二）將帶8位姐姐一同返鄉開唱。（擷取自TWICE/FB）TWICE迎來出道第十年，台灣成員子瑜（左二）將帶8位姐姐一同返鄉開唱。（擷取自TWICE/FB）

〔即時新聞／綜合報導〕K-POP女子天團TWICE將於本週末22、23日在高雄舉行「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」。為迎接台灣成員子瑜將與8位團員回到家鄉開唱，高雄市府與主辦單位以城市級規模打造迎賓佈置，從快閃店、燈光文字秀、捷運進站廣播到主題交通號誌燈，七大地標以演唱會主視覺及子瑜代表「藍色」點亮，瞬間在韓國網路引發熱議。

臉書粉專「韓網評論翻譯站」16日分享南韓論壇 theqoo 上的討論貼文，展示高雄多處地標換上TWICE主題色，也呼應子瑜的代表色。高雄市長陳其邁也受訪證實，市府正全力籌備各式應援活動。

許多韓國網友紛紛留言驚呼並恭喜子瑜，「終於在家鄉表演了，真的好感動」、「真的太震驚了，居然因為揮了自己國家的國旗就要道歉，真的真的恭喜你即將在家鄉表演」、「高雄真的很棒，我去過一次」、「子瑜心裡一定吃了很多苦，現在終於衣錦還鄉了」、「明明有台灣成員，卻這麼多年都無法在台灣開演唱會，真的不可思議」、「跑遍世界各地，就是一直沒能在家鄉開唱，她一定很遺憾吧」、「之前看到說子瑜每年生日都會許願，但一直沒說出來，後來高雄演唱會確定後，她才說原來那幾年的願望都是『想在家鄉開演唱會』」。

台灣粉絲同樣熱烈回應：「看來韓國網友也覺得子瑜能夠回台灣開演唱會也覺得很開心」、「真的是一聽到TWICE要來臺灣消息直接感動到哭出來」、「這刻等了十年，台灣粉絲真的久等了，子瑜啊～歡迎回家」、「超讚的高雄」。

為了這次演唱會，高雄市府推出一系列城市應援。11月18日至23日每天傍晚至深夜，大港橋、衛武營、高雄流行音樂中心、中央公園捷運站出口、愛河、高雄港旅運中心、美麗島站等地標將亮起應援藍光，並以雷射投影「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」字樣。

部分交通號誌也換上限定字樣，包括世運大道、左楠路口、新堀江商圈周邊，以及駁二藝術特區周邊路口。高雄捷運更推出TWICE團員錄製的進站廣播，左營站也設置主視覺拍照背板。至於演唱會場館世運主場館，則打造可供ONCE（粉絲名）重現巡迴視覺的「白色長凳」拍照區以及滿街路燈旗，讓粉絲從抵達高雄的那刻起就被TWICE氛圍包圍。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中