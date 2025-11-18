5藝人涉閃兵遭求刑2年8月 律師：很明顯要他們進去關

王大陸今（18）日到新北地院出庭，庭訊時誠心認罪。（記者王定傳攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新北地院今（18）日開庭審理閃兵案，傳喚企圖以360萬元閃兵的藝人王大陸，他雖閃兵未成功，但交付證件給陳嫌同夥冒名看診，之後又以遺失為由申請補發，涉偽造文書罪嫌起訴並求刑1年。

王大陸今出庭應訊時表示：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪。」藝人逃兵案經歷三波搜索，新北地檢署14日偵結，包括陳柏霖、修杰楷、張書偉、謝坤達與廖允杰等人遭起訴求處2年8月有期徒刑。對此，律師陳君瑋表示：「藝人逃兵案求刑2年8個月，很明顯就是不讓他們緩刑，要進去關。」

至於王大陸、修杰楷等名人被關，比例原則是否下手太重？陳君瑋說，這些人可以認罪，加上以公益行為回饋社會，有機會2年以下，就可以緩刑不用關。

檢警調查，王大陸涉以360萬委託陳嫌處理閃兵事宜，且其長期在境外，無法親自在台就診，遂將身分證及健保卡交與陳嫌，陳則指派共犯李名宸於2024年10月間，持王大陸健保卡冒名至醫院就診，後因王大陸時間不易配合，且陳嫌於今年1月入獄，致未能完成後續閃兵犯行。

而王大陸明知其身分證及健保卡未遺失，仍於2月間偽以遺失為由向戶政事務所、健保署申請補發取得身分證及健保卡，上述部分涉偽造文書而被起訴並求刑1年，他涉閃兵未能成功，因未遂不罰，未被依妨害兵役罪嫌起訴。

