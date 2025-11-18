藤井風想穿藍白拖玩！盛讚台粉好棒棒：下次還要理我唷

藤井風很喜歡台灣藍白拖。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌手藤井風（FUJII KAZE）上月推出首張全英文歌詞創作專輯《Prema》，他接受台灣媒體訪問，被問到想給台灣粉絲什麼訊息，他竟以中文回應「好棒棒」，表示還想穿著藍白拖在台北玩，「屆時請大家要理我唷！希望大家都不要忘記那個笑容，要一直很幸福唷。」

昨天（17日）剛好是藤井風2024台北小巨蛋演唱會一週年，藤井風分享，「演唱會對我來說每次都像修行，每次的海外演出也讓我累積不同的經驗，給予我很多刺激。台北的演唱會我覺得很溫暖，而且我也記得大家很開心我穿藍白拖。」

提到《Prema》這張專輯，他分享在寫英文歌詞時，會有一種「必須寫得很酷的壓力」，當腦海中浮現真的超讚的靈感時，那種壓力就會獲得釋放，「在這張專輯中，我挑戰了過去沒能做到的事情，有種是老天爺在幫我做的感覺，完全沒有任何後悔。」

距離藤井風上次在小巨蛋開演唱會，已經整整一年。（環球音樂提供）

藤井風的照片與他本人一樣搞怪。（環球音樂提供）

如果從新專輯中選一首歌代表台北，藤井風要能表現那種溫柔的感覺，因此會選擇《Love Like This》或《You》，「台北的人或是活力都讓我感到溫暖，給我一種大家心胸寬廣，很願意接納不同的人的感覺。」

藤井風在舞台上相當「飄撇」。（環球音樂提供）

藤井風在舞台上魅力十足。（環球音樂提供）

被問到是不是拖到最後才逼自己創作的類型，藤井風堅定地說：「我是！我不到死線就無法動起來。這次的專輯我也有在心中決定一個期限，製作本身是在很短的時間內、且相當集中的狀態下所完成的。我最近在學習按部就班好好計畫，下次創作可能會稍微從容一點喔。」

藤井風自彈自唱，讓全場歌迷聽得如癡如醉。（環球音樂提供）

記者好奇，人生若能重來，藤井風是否還想當創作人？或者如果不是音樂家，現在會做什麼工作？藤井風回答有些猶豫，笑說：「我不知道如果人生重來我是否還是會想當創作人欸，因為我好像也有點想看看不一樣的自己。如果沒有成為音樂人，我覺得我可能會想要當英文老師吧。」藤井風首張全英文歌詞創作專輯《Prema》台壓盤已在10月17日發行。

