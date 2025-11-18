自由電子報
娛樂 最新消息

泰國最強女女CP誕生！KaoJane《愛情設計》明年1月來台放閃

《Love Design愛情設計》Kao（右）Jane（左）宣布來台會粉絲。（NAC、YIWO提供）《Love Design愛情設計》Kao（右）Jane（左）宣布來台會粉絲。（NAC、YIWO提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國超人氣GL（GIRL LOVE）組合「Supassara Thanachart」Kao（小九）與「Methika Jiranorraphat」Jane（葉芷妤），即將帶著正在熱播的劇集《Love Design愛情設計》於明年1月攻台，舉辦粉絲見面會。

Kao自演出人氣泰劇《荷爾蒙》中飾演小反派Sprite後便一路爆紅至今，目前IG超過1000萬粉絲，是泰國家喻戶曉的當家花旦；Jane則說著一口流利中文，有個親切的中文名葉芷妤，而她就是今年橫掃全世界，改編自泰國「閃電達快遞（Flash Express）」創辦人李發順（Komsan Lees）真實故事，Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》的女主角徐曉雨；會唱、會跳又演技在線的Jane，當劇組公布由她搭Kao時，粉絲都是一面倒給予好評。

Kao（小九）與Jane（葉芷妤）見面會主視覺。（NAC、YIWO提供）Kao（小九）與Jane（葉芷妤）見面會主視覺。（NAC、YIWO提供）

KaoJane組成CP主演的《Love Design愛情設計》，由Kao飾演Aokbab是個為了承接母親遺願的房屋設計事務所老闆，為了拯救岌岌可危的事務所，三顧茅廬請求Jane飾演的設計天才Rin加入團隊，哪知道這個女孩古靈精怪又超級難搞，但又不得不臣服於Rin鬼斧神工的設計功力，一邊又被氣得牙癢癢。

《Love Design愛情設計》播出後集集都創超高收視，各地粉絲也紛紛敲碗期待KaoJane能舉辦見面會，台北場訂於2026年1月23日PM18：00於「Zepp New Taipei」，即將首次攜手來台北的KaoJane也預告，當天將會準備全新舞台內容，用最棒的演出謝謝所有粉絲。

活動全場採對號入座，票價共分VIP區NT$ 6,600元、A區NT$ 5,400元、B區NT$ 3,400元與愛心席NT$ 2,000元（全場採對號入座），福利上計有2對1合照（共300名）、MINITALK、親簽拍立得、親簽海報、HI-TOUCH與HI-BYE等，啟售時間2025/11/30（日）PM12：00全台7-Eleven 門市ibon售票系統。

點圖放大header
點圖放大body
