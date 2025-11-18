羅志祥心疼新聞主播遭欺壓 向酸民求饒「真實心聲全說了」

〔記者侯家瑜／台北報導〕主播鄭亦真、賴正鎧、林佩潔近日上由羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》。節目中來賓也紛紛挑戰即時新聞播報，但大家接連失敗，讓羅志祥忍不住想試試看到底有多難？不料開口講不到3句就越講越心虛，甚至開始語無倫次，讓他更加佩服主播的應變能力。

《綜藝OK啦》 羅志祥心疼主播壓力大。（中天提供）

羅志祥說：「這太不容易了，一般人沒嘗試過很難體會，壓力超大的！」鄭亦真表示主播除了應變能力要好之外，還要有一項技能：「就是說走就走，隨時可以出差，我有一次在日本海洋館看海豚，公司突然打來說『日本大地震，妳趕快去大阪』，我立刻拋下朋友去搭新幹線，因為地震機場全封閉，只有我到的了。」嘻小瓜則好奇難道主播出去玩都還要隨身帶著主播服嗎？鄭亦真接著說：「我連行李都沒拿，就穿著迪士尼的衣服，還背著熊熊背包，後來就被長官說『鄭亦真，妳連線的時候，熊熊可不可以不要拿出來』！我想說可是我真的什麼都沒有啊！」

請繼續往下閱讀...

鄭亦真挺孕肚播報被網友嫌胖。（中天提供）

賴正鎧被網友批沒顏值，但因為對方抖內選擇不走心。（中天提供）

羅志祥也好奇主播會不會遇到酸民？而賴正鎧就遇過：「之前有人斗內750塊說『一堆人說賴正鎧好看，我看也還好，就聲音可以而已』，但我想說算了，他有斗內我，還是很謝謝他。」林佩潔也也曾被網友攻擊：「去年我擔任國慶大會主持人，公司新聞小編就幫我下了『顏值天花板』的標題，結果網友就說『也還好吧，妳家是住太低嗎？天花板不過就這樣而已』。」鄭亦真則向酸民求饒：「他們會一直說『這個主播也太胖了吧，是不是要注意一下身材管理』，可是我現在就懷孕8個月啊！」各種狀況讓羅志祥聽了很訝異，不禁幫忙喊話：「他們盡心盡力在為大家播報新聞，每天還要Live，沒有自己的生活、不能出去玩，酸民不要再欺負主播了！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法