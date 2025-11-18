Ozone聊浪漫主意 佳辰想跟「心愛的人」享受淋暴雨

Ozone冬季溫暖送禮給粉絲。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone今年冬天送給粉絲兩大禮，推出全新單曲《浪漫主意》，並將舉辦「浪漫主意」耶誕派對，他們親自參歌詞創作，天馬行空的描繪出各自想要的超能力，錄音時也團魂大爆發，互相幫忙調整唱法，最後6個人又笑又鬧地一起環繞著麥克風錄音，在最歡樂的狀態完成這首單曲。

《浪漫主意》的誕生緣自於一次演出定裝後的聊天，突然開啟「如果我有超能力，會想要什麼能力？」的話題，團員們腦洞大開，聊到最後他們表示：「其實這世界上最奇蹟的就是『愛的能力』。」歌詞想像自己不是超人但是想當最愛的人的英雄，他們說：「即使用看起來有點蠢、有點傻的方式，就只是想守護對方的好。」

子翔（左起）、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷錄音時團魂爆發。（索尼提供）

聊起自己的「浪漫主意」，祖安、子翔和煥鈞異口同聲表示能夠陪伴彼此，不管做什麼都是最浪漫的事；文廷則覺得浪漫是把對方喜歡的事物放在心上，再帶給對方小驚喜；哲言則認為浪漫是要跳脫現實框架的夢幻世界，而佳辰語出驚人說：「想跟喜歡的人一起淋一場暴雨！覺得在大雨底下的人是沒有包袱、自由的，所以想跟心愛的人一起感受這份自由跟衝動。」

錄音時Ozone全心投入，配合製作人Ditton希望大家呈現冷中帶暖的感覺，大家提出了各種點子，想將各種怪聲音加入歌曲裡，最後製作人安排大家圍著麥克風一起錄音，他們興奮說：「這樣錄音，有一起團聚過耶誕節的感覺。」但因為時不時都會有人放槍，尤其是文廷連放三次，讓6人笑到東倒西歪，最後佳辰只能閉著眼睛唱，「我只要看到別人的臉就會很想笑！」2025Ozone「浪漫主意」耶誕派對 11/30 KKTIX正式售票，周邊商品11/21開始預購。

