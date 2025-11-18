于朦朧爆虐殺傳聞 導演行蹤不明疑來台

中國男星于朦朧日前墜樓身亡引起討論，許多網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於 9 月 11 日在北京墜樓身亡，享年 37 歲。警方其後將死因認定為「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事因素，但外界對案情仍存疑慮，相關討論至今在網路上持續延燒。近日中國時事評論員李沐陽在其 YouTube 節目《新聞看點》中提到，網路上流傳多種未經證實的版本。其中最具爭議的傳言聲稱，于朦朧疑似遭到殘忍對待，甚至牽涉某位導演，但此類說法皆未獲得任何官方或當事人證實，屬坊間流言。

李沐陽指出有網友留言稱導演杜強在案發後「行蹤不明」，並揣測他可能已離境，甚至有人稱其「人在台灣」，也有流傳說法指杜強疑似透過整形更改外貌。然而所有相關訊息皆無確切證據支持，僅限於網路討論層面。

請繼續往下閱讀...

杜強本人迄今未對外界傳聞作出任何回應，社群媒體也未更新，去向不明，使相關揣測持續發酵。

另一方面，于朦朧生前粉絲與部分網友仍質疑官方調查結論，要求重新審視案情。截至今日，已有超過68萬人參與「為于朦朧討公道」線上連署，希望啟動「全面、獨立、透明」的調查程序。然而，中國警方仍維持原本的「意外」結案認定，並日前拘捕3名散布未經證實訊息的網友，指其散布「遭設局侵害」等內容，屬製造謠言行為。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法