自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

于朦朧爆虐殺傳聞 導演行蹤不明疑來台

中國男星于朦朧日前墜樓身亡引起討論，許多網友認為案情不單純。（翻攝自微博）中國男星于朦朧日前墜樓身亡引起討論，許多網友認為案情不單純。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國演員于朦朧於 9 月 11 日在北京墜樓身亡，享年 37 歲。警方其後將死因認定為「飲酒後意外墜樓」，並排除刑事因素，但外界對案情仍存疑慮，相關討論至今在網路上持續延燒。近日中國時事評論員李沐陽在其 YouTube 節目《新聞看點》中提到，網路上流傳多種未經證實的版本。其中最具爭議的傳言聲稱，于朦朧疑似遭到殘忍對待，甚至牽涉某位導演，但此類說法皆未獲得任何官方或當事人證實，屬坊間流言。

李沐陽指出有網友留言稱導演杜強在案發後「行蹤不明」，並揣測他可能已離境，甚至有人稱其「人在台灣」，也有流傳說法指杜強疑似透過整形更改外貌。然而所有相關訊息皆無確切證據支持，僅限於網路討論層面。

杜強本人迄今未對外界傳聞作出任何回應，社群媒體也未更新，去向不明，使相關揣測持續發酵。

另一方面，于朦朧生前粉絲與部分網友仍質疑官方調查結論，要求重新審視案情。截至今日，已有超過68萬人參與「為于朦朧討公道」線上連署，希望啟動「全面、獨立、透明」的調查程序。然而，中國警方仍維持原本的「意外」結案認定，並日前拘捕3名散布未經證實訊息的網友，指其散布「遭設局侵害」等內容，屬製造謠言行為。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中