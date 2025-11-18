林哲熹《驅魔男神》拿透抽超搞笑！雷嘉汭變寶萊塢公主美翻

雷嘉汭（左）、林哲熹在《叫我驅魔男神》組成CP。（光盛影業提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，林哲熹在片中飾演的魯蛇湯仔，在廢墟直播卻見到乾屍，一連串無腦、無厘頭、無法解釋、無下限荒謬的笑料劇情一一展開，網友笑推：「不能只有我看到！」

今（17日）正式釋出主預告，預告有奇幻、有笑料、有動作、有愛情、有驚悚、無腦、無厘頭、無法解釋、無下限荒謬，9大精彩看點一次滿足。林哲熹開心表示：「喜劇是蠻大的挑戰，讓觀眾笑比讓觀眾哭還難，但可以把自己某部分搞笑的人格釋放出來很快樂。」雷嘉汭笑說：「現場林哲熹就超搞笑，常常要憋笑不然會笑場。」

《叫我驅魔男神》雷嘉汭挑戰寶萊塢式舞蹈，化身印度公主美翻。（光盛影業提供）

預告揭開華麗的大型舞蹈場面，林哲熹、雷嘉汭首度挑戰寶萊塢式舞蹈演出，兩人為此在拍攝前特別去練舞。雷嘉汭在大銀幕猶如化身印度公主美翻，直呼：「很難得的體驗，穿上這身衣服覺得瞬間置身寶萊塢片場的感覺！」而林哲熹則是手拿著「透抽」搞笑助陣，笑說：「沒想到有一天要在電影裡跳舞，可以體驗到寶萊塢的模式真的很特別！」

《叫我驅魔男神》張懷秋吐黑霧「背部現骷髏」，惡魔之王震撼登場。（光盛影業提供）

視覺特效與美術場景也令人眼睛一亮，視覺特效由《月老》特效總監嚴振欽操刀，包括阿修羅吐出邪惡黑霧、戰神三叉戟閃耀神光等震撼畫面，奇幻氣勢磅礡，帶來身歷其境的感受，林哲熹笑說：「現場我們都要靠想像力去演出，預告裡的特效看完超有感覺，讓我非常期待看到完成後的電影！」

高捷在《叫我驅魔男神》中也有精彩演出。（光盛影業提供）

美術場景由曾參與《怪胎》的美術指導吳忠憲領軍，打造寶萊塢式的華麗繽紛的氛圍，更重現一座高達兩公尺半的阿修羅神像，完整呈現傳說中「三頭八臂」的惡神形象，壯闊又詭譎，讓人目不轉睛，林哲熹也難忘第一次看到神像的心情，「現場看到阿修羅神像，真的有種讓人畏懼的感覺，不知道祂會不會在半夜復活起來？」《叫我驅魔男神》將於12月31日全台歡樂上映。

