輝人變身「丁代表」太逼真！粉絲喊想加班 她累癱舞台

輝人（中）在台上賣力唱跳，回應粉絲的熱情。（希林國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國「灶咖女團」MAMAMOO成員輝人於10月在TICC舉辦個人首次巡演，活動圍繞「辦公室」主題，化身「丁代表」的輝人更以白襯衫搭配條紋西裝套裝登場，吸引粉絲熱情尖叫。

為台下的「新進員工們」，輝人準備許多有趣的環節，不只分享包包的內容物，也對粉絲們提出的心願幾乎有求必應，一下大跳充滿童年回憶的「Lucy健康操」，一下又帶領大家齊聲喊口號「水啦」，只是一連串用心讓輝人忍不住癱坐在舞台上大喊「太累了！」

在演出接近尾聲時，輝人也變得相當感性，她向台下的MOO MOO表達了滿滿的感謝與愛意，深情地說明粉絲們的支持與喜愛對她而言意義非凡。粉絲們則不捨離去，不斷高喊「想加班！想加班！」，讓她忍不住再次回應大家的熱情。

輝人於12月在高雄演出。（希林國際提供）

接下來輝人將繼續巡迴演出，並於12月13日回到高雄流行音樂中心舉辦《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》，他在宣傳影片中提到，去年在高雄安可演唱會他依舊印象深刻，更期待在今年最後一個月與台灣MOO MOO（粉絲名）創造更多幸福回憶。

《2025 Whee In FAN-CON TOUR [OWHEECE] in KAOHSIUNG》已在ibon網站販售。

