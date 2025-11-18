自由電子報
娛樂 最新消息

夏于喬父助跨國吸金33億「判刑2年4月入獄」 經紀人低調表態

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏于喬父親夏世紘幫助新加坡富南斯集團吸金33億元，一、二審被依銀行法判刑2年4月，案經上訴，最高法院5日駁回，全案定讞。台北地檢署18日通知夏世紘發監執行，稍早人已完成報到程序上囚車。而夏于喬經紀人今低調回覆：「我們不會回應喔！謝謝你。」一如先前夏世紘經歷一、二審時的回應。

夏于喬對於父親入獄，低調不回應。（資料照，記者陳奕全攝）夏于喬對於父親入獄，低調不回應。（資料照，記者陳奕全攝）

判決指出，富南斯集團於2016年間從新加坡派白偉宏來台設點，白男找上夏于喬的父親夏世紘協助提供位於101大樓的鑫宏公司場地，舉辦說明會並招攬會員；夏世紘並受富南斯集團招攬成為集團的「大領導」，成立「夏爸團隊」吸收投資人加入。

富南斯集團從2017年起，雇用講師、業務員等對外招攬會員，誆稱研發出AI人工智慧，同時推銷投資美國股票的套裝課程，宣稱投資每單位1萬元美金，每月保證獲利8%，另有分紅8%，總共16%的高利潤，吸引2千多名會員投入資金。

檢方調查，富南斯集團自2017年2月至2019年12月，1年10個月期間共吸金10億8015萬多元，夏世紘參與期間吸金9億2263萬多元，起訴夏世紘等16人。一審台北地院判夏世紘2年4月，其餘15人各判刑1年至3年10月不等徒刑，並沒收犯罪所得。

二審高等法院認為，本案吸金規模達1億元以上，夏世紘是該集團來台初期即被招攬為在台的大領導，他提供辦公室供集團召開說明會、招攬投資人，一審量刑2年4月適當，駁回上訴。夏男上訴，最高法院今評議後認為二審判決沒有違誤，上訴無理由，駁回上訴定讞。

