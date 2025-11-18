洪佩瑜特異功能曝光！田馥甄雙11深夜無預警發聲了

洪佩瑜拍攝《完整》MV時哭到不能收拾。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕洪佩瑜推出最新主打《完整》MV，配唱時這首歌宛如深水炸彈，讓她哭到請求必須清場，獨自面對、消化自己的情緒。動情落淚不只是在錄音室，在拍攝MV時，洪佩瑜一個人在房子裡獨演，更是情緒演技大爆發，竟然哭到難以收拾。

好奇是什麼片刻與事情觸動了，導致潰湜不能自已？她形容：「在那個瞬間好像對於魚刺存在的借代有了更深的感觸。不是想到特定的事情，而是在一個日常的場景去凝視不經意在生活中扎入身體的不適感，選擇經驗、最後自己解決掉那個不適感的過程，好像無限放大了情緒的表現，回想起來覺得很有趣。」

洪佩瑜《開》實體專輯預購中。（何樂音樂提供）

MV首次跟最能把女歌手拍得漂亮的金獎導演黃中平合作，是否有覺得自己在鏡頭下美出新高度？她笑回：「因為知道導演是專業美的守護者，更多時候是交付給導演去拿捏的，現場的每一個人對於畫面的呈現也都很在同一個思考上，所以過程中我沒有想太多怎麼變漂亮，反而是投入在導演分享的那個狀態裡，覺得就會長出不一樣的自己這樣。 」

洪佩瑜還有一種特異功能，總能把創作人的庫存歌唱成主打歌。首張專輯《不在一起就不會分開》作詞人葛大為2013先填好詞，交給徐佳瑩譜曲，中間流轉過十幾位不同歌手，都沒有被收錄，最後卻在2022成為洪佩瑜消失12年後首張專輯第一首問世的正式主打歌，也成為繼《踮起腳尖愛》後的代表作。

洪佩瑜在鏡頭下美出新高度。（何樂音樂提供）

《完整》則是廖文強2021年經歷喪父之痛後，完成的一首歌詞，之後交給好友蔡旻佑譜曲，經由版權公司丟個幾位歌手，最後也沒有使用，一直到成為洪佩瑜的壓軸主打歌。廖文強表示：「當初寫完後，我跟旻佑都很喜歡，但一直覺得這首歌很私人，可能要活得內心很多小劇場才能聽得懂我們說的事，直到接到佩瑜收歌訊息，丟給他們，最後決定收錄，還成為主打歌，我想它是找到它最好的歸屬了吧！」

對於這樣的奇緣註定，洪佩瑜則覺得：「我還是會把它想成是緣分的牽引…..作品有自己的命跟要去完成的旅程，人也是一樣的，那這樣的相遇也許就是彼此有需要完整的機會，可能花了多一些時間、也可能藉由這樣的經驗學習，對我而言都沒有關係，因為在最適當的階段的遇見能發揮的往往會超越自己想像⋯」。

洪佩瑜總能把創作人的庫存歌唱成主打歌。（何樂音樂提供）

她的新專輯數位發行後，田馥甄在雙11深夜無預警連發三篇限動，提及第一次聽到《不佔地方》，「佩瑜的聲音一句句流進耳裡，眼淚也同時一滴滴溢出眼眶，極恐怖！後來不敢隨意點開這首歌。」更笑稱怎麼自己的推薦很像AI寫的文案啊？強調非salesy（銷售），而是真心，為洪佩瑜的北流演唱會宣傳，發揮十足的田式幽默。

與洪佩瑜合作《包括但不限於》以及《一哄而散》的吳青峰在社群表示，「從佩瑜發行第一張專輯後就成為她的歌迷，只要聽她唱歌就會耽溺其中，一直都很想為她寫歌」。還自爆先為洪佩瑜寫了「一批」慢歌，又寫了「一批」快歌，已足足有一張專輯的量。《開》 實體專輯預購中，「開」北流演唱會KKTIX與全家便利商店同步熱賣

