吹牛老爹坐牢再被控性侵 爆強逼受害人「口X」

吹牛老爹上個月被判處4年2個月徒刑。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國知名饒舌歌手「吹牛老爹」涉及賣淫，上個月3日被判4年2個月徒刑，量刑前夕曾親筆寫信懇求法官從輕發落，稱自己在這起案件中受到「深刻的教訓」，並承諾「永遠不再犯罪」，法庭上更向歌手前女友凱西溫德拉、另一名化名「珍」女性哽咽道歉，還說「我恨自己」，但顯然法官不買帳，目前入獄服刑。

綜合外電報導，洛杉磯郡警局證實正調查一件全新性侵指控，報案者是名住在佛州男子，根據警方紀錄，受害人表示吹牛老爹2020年曾在他面前自慰後，要求他以「口X」幫忙完成，受害人稱：「因為太過震驚無法反應，吹牛老爹最後竟將帶有體液的襯衫丟向我。」

吹牛老爹今夏經歷為期8週的審判後，最終被判無罪於性交易與共謀勒索兩項重罪，但兩項「運輸以從事賣淫」罪名成立。指控內容涉及他與多名前女友及受雇男伴參與的藥物性派對，俗稱「freak-offs」或「hotel nights」。

