娛樂 最新消息

女星「上錯廁所被老師賞巴掌」 藏30年傷痛全說了

玉兔懷第二胎，容光煥發。（《媽媽寶寶》提供）玉兔懷第二胎，容光煥發。（《媽媽寶寶》提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕玉兔再度以「準媽媽」身份拍攝《媽媽寶寶》雜誌封面，氣色好到讓現場工作人員驚呼：「整個人都在發光！」她笑說：「懷女兒真的不一樣，皮膚變好、氣色好，老公還笑我每天都像要去約會。」玉兔提到懷第一胎兒子，當時長痘痘、鼻翼變大、皮膚過敏，甚至出現狐臭，「整個人就像高中生擠公車那種汗味。」但到了第二胎，整個人判若兩人：「皮膚光滑、氣色超好，連頭髮都香香的。」她笑說老公每天都誇：「妳是不是偷偷去約會？」玉兔也說：「第一胎是學當媽媽，第二胎是學愛自己。」

雖然狀況比第一胎好，但這次仍出現出血、子癇前症等症狀，讓她一度緊張。加上大兒子正值秩序敏感期，「有一次和老公吵架，他看到垃圾桶裡紅紅的衛生紙嚇壞，立刻跑來道歉。」她笑說：「他真的很幫忙，洗碗、刷牙、哄睡幾乎都他在做。懷孕變成兩個人的事，就會更靠近。」

玉兔這次孕期不輕鬆，有子癇前症和情緒挑戰。（《媽媽寶寶》提供）玉兔這次孕期不輕鬆，有子癇前症和情緒挑戰。（《媽媽寶寶》提供）

她回想自己的童年，那是一段「懂事得太早」的日子。 「我爸媽都有小兒麻痺，爸爸在家裡開店，媽媽晚上去夜市擺攤，我就跟在旁邊。 那時候的經濟不富裕，家裡很嚴格。大人說的就是對的，不能頂嘴。」

她說有一次因為上錯廁所被老師打巴掌，嚇得不敢告訴爸媽，「當時，根本不知道可以表達不開心，只覺得一定是我錯。」這樣的童年，成了她成為母親後最深的反思。「我其實最怕養出一個太聽話的小孩。」她說：「所以，我容許他有不開心、有自己的情緒，不喜歡就可以說出來。 我希望他從小有一把自己的尺，不是大人說的就是對的，這樣，他才能活得更有底氣。」

童年影響，如今玉兔最怕養出太聽話的小孩。（《媽媽寶寶》提供）童年影響，如今玉兔最怕養出太聽話的小孩。（《媽媽寶寶》提供）

身為爸媽最強大、也最美好的地方，就是我們有權利去修正一個人的童年。玉兔說：「不能怪父母，他們那個年代就是那樣。只是我們經歷過了，知道可以讓孩子的心理狀態更好，讓他活得更有安全感。」她笑說：「小孩就算剛被罵，下一秒還是會跑來抱你。那是最純粹的愛。」有次兒子打翻水，她原本想罵人，但忽然停下，「我問自己，這真的值得生氣嗎？」那一刻，她發現自己不想複製父母那一代的方式。「孩子讓我看到那些還沒被療癒的地方。」

點圖放大header
點圖放大body
