娛樂 最新消息

交付證件給閃兵集團冒名看診 王大陸：誠心認錯

〔記者王定傳／台北報導〕新北地院今在開庭審理閃兵案，傳喚企圖以360萬元閃兵的藝人王大陸，王雖閃兵未成功，但他交付證件給陳嫌同夥冒名看診，之後又以遺失為由申請補發，涉偽造文書罪嫌起訴並求刑1年；王今日庭訊時說：「這起事件是我無知犯下的錯誤，誠心認錯，我認罪」。

王大陸今天到新北地院出庭，庭訊時誠心認罪。（記者王定傳攝）王大陸今天到新北地院出庭，庭訊時誠心認罪。（記者王定傳攝）

此外，法院上次開庭審理閃兵案時，傳喚集團首腦陳志明等人；陳志明卻堅稱王只有給260萬，且其中200萬元是親赴王大陸家面收，60萬元為匯款。

王大陸今日於庭訊表示，起初陳只要30萬元，後來加到100萬元，他都有給，之後陳又開口要150萬元及66萬元，經殺價打折後給付200萬元，這些都是親自交付現金，地點分別是國父紀念館及他位於仁愛路的住處，交錢時沒人在場；後來陳又要求給60萬元，此部分則是以匯款方式給錢，他總共給了360萬元沒錯。

王的辯護律師替他請求說，王犯罪動機雖不可取，但考量他犯後自白，現已服役9個月，服役期間表現良好，之所以補辦證件則是因準備當兵又找不到陳嫌，犯後也自白態度良好，請求從輕量刑，宣告緩刑或得易科罰金之刑；王在庭訊前後面對媒體詢問均不發一語。

檢警調查，王大陸涉以360萬元委託陳嫌處理閃兵事宜，且其長期在境外，無法親自在台就診，遂將身分證及健保卡交與陳嫌，陳則指派共犯李名宸於2024年10月間，持王大陸的健保卡冒名至醫院就診，後因王大陸時間不易配合，且陳嫌於今年1月入獄，致未能完成後續閃兵犯行；怎料，王明知其身分證及健保卡未遺失，仍於2月間偽以遺失為由向戶政事務所、健保署申請補發取得身分證及健保卡，上述部分涉偽造文書而被起訴並求刑1年，他涉閃兵未能成功，因未遂不罰，未被依妨害兵役罪嫌起訴。

