自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾之喬37歲生日 收到大禮物「牽兒到處走走」

曾之喬昨過生日，曝光照片是她懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚。（翻攝自曾之喬臉書）曾之喬昨過生日，曝光照片是她懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚。（翻攝自曾之喬臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星曾之喬17日迎來37歲生日，她自雙人組合「SWEETY」出，走過少女的青澀，直到如今成為成為人母，經歷了一段很長的道路。她曾經透露自己產後一度喪失語言能力，連過馬路都要想很久，也害怕犯錯，如今曾之喬又進化了，她的內心變得更堅毅強大。

昨天迎來37歲生日，曾之喬晚間在臉書吐露心境，她說因為生了兒子，所以成為母親，但她第一個用心養育的孩子，是我的內在小孩，「我非常幸運在20幾歲就理解了，好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事，因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。」

曾之喬坦言，她依然不完美的自己，但懂得欣賞自己多麼美麗，也能以更溫柔的心去看待自己的許多不足，好好反省，幫自己加油，和自己一起成長突破，「如今我的內在小孩，和37歲的自己，過著幸福美滿，一同正向成長的生活。」

曾之喬謝謝大家的生日祝福，笑說發文曝光照片，是她懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚上，象徵著未來一定有許多好玩的事情，種種學習和冒險，都希望能夠盡可能的陪伴兒子去體驗。　　　　

昨能多次緊緊抱著兒子，相互撒嬌，曾之喬感動說：「能牽著他的手到處走走，一起經歷許多第一次，真的是一份大禮物，格外珍惜。」

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中