曾之喬37歲生日 收到大禮物「牽兒到處走走」

曾之喬昨過生日，曝光照片是她懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚。（翻攝自曾之喬臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕女星曾之喬17日迎來37歲生日，她自雙人組合「SWEETY」出，走過少女的青澀，直到如今成為成為人母，經歷了一段很長的道路。她曾經透露自己產後一度喪失語言能力，連過馬路都要想很久，也害怕犯錯，如今曾之喬又進化了，她的內心變得更堅毅強大。

昨天迎來37歲生日，曾之喬晚間在臉書吐露心境，她說因為生了兒子，所以成為母親，但她第一個用心養育的孩子，是我的內在小孩，「我非常幸運在20幾歲就理解了，好好的養育和照顧自己的內在狀態，是最重要的事，因為你的外在世界，就是你內在世界的投射。」

曾之喬坦言，她依然不完美的自己，但懂得欣賞自己多麼美麗，也能以更溫柔的心去看待自己的許多不足，好好反省，幫自己加油，和自己一起成長突破，「如今我的內在小孩，和37歲的自己，過著幸福美滿，一同正向成長的生活。」

曾之喬謝謝大家的生日祝福，笑說發文曝光照片，是她懷孕後期拍的，貼了一堆調皮可愛的貼紙在孕肚上，象徵著未來一定有許多好玩的事情，種種學習和冒險，都希望能夠盡可能的陪伴兒子去體驗。

昨能多次緊緊抱著兒子，相互撒嬌，曾之喬感動說：「能牽著他的手到處走走，一起經歷許多第一次，真的是一份大禮物，格外珍惜。」

