第7屆走鐘獎落幕 呱吉又被問：明年還要辦嗎？

第7屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮。（翻攝自呱吉臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber年度盛事，第7屆走鐘獎15日舉行頒獎典禮，呱吉昨晚在臉書發文坦言：「每次走鐘獎結束就會自問和被問，明年還要辦嗎？」

呱吉表示，第6屆走鐘獎辦得很辛苦，幕前幕後的大家都很努力，但不論是財務上的虧損或是節目的反應，都是負面的，「如果第7屆表現還是不好，我就會陷入兩難：繼續辦會被當作狗尾續貂，不辦就像是尷尬落幕，父子騎驢，怎麼樣都不好。」

呱吉坦言作為出資方，他是不知道得獎者名單的，「本屆還特別邀請法白貴智擔任活動律師，負責在評審結束後，彌封得獎名單，確保評審結果不洩漏也沒有任意篡改更動。但是活動開始前，製作人憂心忡忡地問：有些得獎者會缺席，而且不止一個人，該怎麼辦。」

他說，製作人非常擔心這會變成網路上的負面反應，「其實這算是走鐘獎的問題，因為公布時間太晚，真的造成很多人的困擾」，儘管如此，呱吉仍堅定表示：「從活動參與者到網路觀眾的回饋，幾乎都是正面的，線上觀看人數也比去年更高，使我沒有落入進退兩難的困境。」只是辦活動真的有夠難，他說：「雖然業績有達標，但預算超支，錢還是不夠。」

呱吉最套一句老同事說的話：「你還背得動我，就表示你還有力氣繼續辦走鐘獎的吧！？」

