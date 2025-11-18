揭館長便當店地籍資料 四叉貓：是在炒飯還是炒地皮？

針對網紅「館長」陳之漢的便當店，四叉貓（劉宇）發文揭露其地籍資料及發展時間軸，指便當店開業才一年就把租的店面買下來，並列出資料質疑「這是投資不動產相關的公司嗎？是在炒飯還是炒地皮？」（圖擷自臉書）

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「館長」陳之漢近日遭資深員工李慶元、公司總監吳明鑒等人毀滅式爆料，不過在內容中也包含館長針對其便當店「要求用最頂食材，還要遵守勞基法」，反因此讓其便當店營業額增加。網紅四叉貓（劉宇）發文揭露其地籍資料及發展時間軸，並指便當店開業才一年就把租的店面買下來，公司基本資料還包含「住宅及大樓開發租售業、特定專業區開發業、不動產買賣業」等，讓他質疑「這是投資不動產相關的公司嗎？是在炒飯還是炒地皮？」

劉宇在臉書發文指出，館長的便當店（True飯）位於新北市林口區文化二路一代，透過地籍資料查詢系統可發現，雖然該處因為是大樓很多人居住，所有權人很多，並且大部分都打碼看不到，但用滑鼠快速往下滑到底，可以找到「飆悍投資股份有限公司」，其購買日期則是「2024年7月17日」。

劉宇也列出與便當店相關的時間軸，包含「2023年3月9日在『成吉思汗林口館』試賣」、「2023年6月1日在『新北市林口區文化二路二段193號』正式販售」、「2024年7月17日館長直接買下便當店同地址的店面！？」

劉宇也提到，搜尋「飆悍投資股份有限公司」可看到，代表人為陳之漢（館長），且公司基本資料包含：

H701010住宅及大樓開發租售業

H701020工業廠房開發租售業

H701040特定專業區開發業

H701050投資興建公共建設業

H701060新市鎮、新社區開發業

H703090不動產買賣業

H703100不動產租賃業



對此劉宇也質疑，「這是投資不動產相關的公司嗎？是在炒飯還是炒地皮？」該文發出後引發網友議論，有人表示「錢打哪來的？」、「你484想戳他沒有食品販售業許可」、「明明這麼好賺還整天在哭窮沒人買」、「黃國昌的居住正義在哪裡」、「健身房股東：小老二裝死哭窮跟我說沒錢賠」，四叉貓則說「我要稱讚他是商業奇才，開業才一年就把租的店面買下來！」

