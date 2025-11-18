自由電子報
娛樂 最新消息

台灣登上韓國新聞！金針菇新作MV引爆外媒「希望外國人感受這片土地」

金針菇《Taipei Love》以台北6個場域與生活物件呈現她在台灣多年的城市印象。（翻攝自YouTube）金針菇《Taipei Love》以台北6個場域與生活物件呈現她在台灣多年的城市印象。（翻攝自YouTube）

〔記者邱奕欽／台北報導〕百萬YouTuber金針菇近日攜手合作同為韓籍的製作人Entoy推出全新單曲《Taipei Love》，不僅在台灣市場獲得熱烈迴響，甚至意外登上韓國媒體，讓她興奮直呼「居然在韓國上新聞了！！！嗚嗚嗚」。

韓國媒體以「Pop-R&B製作人Entoy與台灣134萬訂閱YouTuber『찐찐꾸（金針姑）』合作」為題報導，指出金針菇頻道累積瀏覽已突破2億5千萬次，並強調她在韓國與台灣之間的文化內容領域都擁有高人氣。報導也列出金針菇曾與朴載範、全昭彌、HAHA、MAMAMOO Solar 等眾韓星合作，藉此突顯她的跨國創作能量。

金針菇以新作《Taipei Love》宣傳台灣，意外登上韓國媒體。（翻攝自IG）金針菇以新作《Taipei Love》宣傳台灣，意外登上韓國媒體。（翻攝自IG）

《Taipei Love》內容以台北6個場域與生活物件呈現她在台多年的城市印象，歌曲由韓國製作人Entoy參與製作，金針菇表示創作源於在台感受到的善意，希望以音樂與影像回應這份情感。韓媒同時介紹此次合作公開的《Touch your Taiwan》計畫，以影像呈現台灣景色、節奏與生活感，並希望透過內容提升台灣在國際視野的曝光度。

金針菇的新作《Taipei Love》則以她的個人視角出發，從街景到日常物件的拍攝全都親力親為，細膩展現台北的生活氣息。如今，得知作品登上韓媒版面，金針菇則激動表示「居然在韓國上新聞了！！！嗚嗚嗚，希望更多外國人看到本次的 MV，親自來感受這片土地的美好。」真誠心緒獲得台、韓兩國粉絲們熱烈迴響。

