自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

寡婦變企業家！新疆女神「只要人不死就有機會」霸氣台詞掀熱議

楊祐寧（左）和熱依扎（右）在《灼灼韶華》聯手飆戲。（愛爾達電視提供）楊祐寧（左）和熱依扎（右）在《灼灼韶華》聯手飆戲。（愛爾達電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕熱依扎、楊祐寧主演的時代劇《灼灼韶華》改編自暢銷小說《野心家》，兩人首度合作，默契相當好，擦出的CP感也深受觀眾喜愛。

熱依扎在《灼灼韶華》飾演「褚韶華」，角色從寡婦變企業家。（愛爾達電視提供）熱依扎在《灼灼韶華》飾演「褚韶華」，角色從寡婦變企業家。（愛爾達電視提供）

熱依扎有「小張柏芝」、「新疆四大美女之一」稱號，她在《灼灼韶華》挑大樑飾演民國女企業家「褚韶華」，從家族破敗到自立創業、堅韌不拔，從寡婦到成功女企業家，歷經多重感情考驗與重振家業，聊到這個角色她說：「韶華其實一直很會為自己爭取權益，你賞識我，那就代表我身上有你想要的東西，既然這樣我們就交換，我也要拿到我想要的。」這樣的人物特質深深吸引她，這也是她接演這部戲的原因之一。而「褚韶華」在劇中有多句名台詞，她曾在訪問中聊到自己最喜歡的台詞有兩句，分別是「只要人不死，就總會有機會」及「只要你想開始，一切都不晚」，她覺得這兩句話充分展現褚韶華就算跌倒，也永遠會站起來的精神。

楊祐寧（左）在《灼灼韶華》首搭熱依扎（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）楊祐寧（左）在《灼灼韶華》首搭熱依扎（右）擦出CP感。（愛爾達電視提供）

楊祐寧在《灼灼韶華》飾演藥房繼承人「聞知秋」。（愛爾達電視提供）楊祐寧在《灼灼韶華》飾演藥房繼承人「聞知秋」。（愛爾達電視提供）

楊祐寧劇中飾演聰明睿智、心思縝密的聞氏大藥房的繼承人「聞知秋」，他被賦予「經營奇才」游刃有餘地應對商場、官場的各種複雜局面，當他發現熱依扎飾演的「褚韶華」經商才能後便與她齊心投身事業。聊到拍攝片場的事情，他自曝：「我們常在演完比較嚴肅的戲份後，就會再演一個搞笑版本的。」

楊祐寧在《灼灼韶華》飾演藥房繼承人「聞知秋」。（愛爾達電視提供）楊祐寧在《灼灼韶華》飾演藥房繼承人「聞知秋」。（愛爾達電視提供）

熱依扎在《灼灼韶華》飾演「褚韶華」，角色從寡婦變企業家。（愛爾達電視提供）熱依扎在《灼灼韶華》飾演「褚韶華」，角色從寡婦變企業家。（愛爾達電視提供）

《灼灼韶華》劇情以1916年民國初年為背景，講述出身中藥世家的「褚韶華（熱依扎 飾演）」為救兄長，被迫嫁入陳記藥鋪，憑著卓越商業頭腦和誠信逐漸掌管家業。丈夫陳大順與陳父相繼去世後，家族生意落入陳二順之手，導致藥鋪衰敗。褚韶華奮力自立，在困境中創辦藥鋪養家糊口，以商業才智與堅韌個性，轉往上海商界闖出新天地，與經營奇才「聞知秋（楊祐寧 飾演）」聯手合作，逐漸成為守信重諾、有膽識的女企業家。《灼灼韶華》11月18日起，週一至週五晚間6點於愛爾達影劇台播出。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中