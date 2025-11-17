自由電子報
娛樂 最新消息

高雄準備好了 陳其邁換上藍頭髮為TWICE應援

高雄市長陳其邁（右）及立委黃捷已經換上藍色頭髮為TWICE應援。（翻攝自Threads）高雄市長陳其邁（右）及立委黃捷已經換上藍色頭髮為TWICE應援。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕K-POP最強女子天團TWICE即將在本週末22、23日於高雄舉辦「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN KAOHSIUNG」主辦單位今（17）晚重磅宣布整個高雄都將被TWICE佔領，由於本次高雄演唱會主視覺為「藍色」高雄市長陳其邁與立委黃捷都已經將髮色變藍，宣布「ONCE應援就位」！

高雄市長陳其邁不但換了藍色頭髮，手上還拿著棒棒糖，超萌。（翻攝自IG）高雄市長陳其邁不但換了藍色頭髮，手上還拿著棒棒糖，超萌。（翻攝自IG）

本次「TaiwaNCE臺灣應援團隊」為官方應援團隊，已經準備好手機燈海、手幅應援等EVENT，並且提醒要參加TWICE高雄演唱會的ONCE注意：隨時留意舞台螢幕提示訊息。TaiwaNCE臺灣應援團隊在兩天的演唱會中也準備了不同的應援，希望能讓TWICE看到台灣ONCE的愛。

陳其邁與黃捷兩人也迅速將社群帳號頭像換成藍頭髮，黃捷興奮說：高雄明（18）7大地標正式點燈，還有TWICE獻聲捷運廣播讓她超級期待。

TWICE本週末前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）TWICE本週末前進高雄世運主場館開唱。（Live Nation Taiwan提供）

點圖放大
點圖放大
