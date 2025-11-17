（影）李多慧私房果昔代餐曝光 長年維持體重48公斤

李多慧拍影片曝光自己的私房果昔配方。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「小龍女」韓籍啦啦隊隊長李多慧迎來休假日，開心宅在家拍影片和大家分享日常，身材火辣的李多慧在新發布的影片裡透露，自己長年體重都維持在48公斤，這是有秘訣的唷，因為她有私房果昔代餐配方，而且生活也非常自律，讓網友大呼佩服。

李多慧會在自製果昔裡加入自己喜歡的黑芝麻。（翻攝自YouTube）

影片當中剛睡醒的李多慧認為自己的臉有點腫，特別模糊處理，素顏的她看起來肌膚非常水嫩，而且白皙中透著光澤。李多慧說，自己每天早餐幾乎都吃蘋果或喝自製果昔，她特別點出大重點就是「蘋果一定要連皮吃」，因為蘋果皮含有豐富膳食纖維。邊做果昔邊解說的李多慧表示，她會在蘋果上抹花生醬，花生醬對於穩定血糖有幫助，這裡也有祕訣「吃得吃有100％花生的花生醬，如果有加一點糖的話，對減肥不好」，可見為了維持身材，李多慧連細節也很注意。

李多慧私房果昔代餐裏頭有冰凍藍莓和覆盆子，讓味道更好。（翻攝自YouTube）

如果早上必須出門，李多慧都慧把自製果昔帶出門。果昔裡的材料非常豐富，有燕麥、黑豆粉、黑芝麻粉、冷凍藍莓與覆盆子，最後加入牛奶……講到此處，李多慧特別提醒：「是低脂牛奶喔」就大功告成。李多慧為了找出這個配方花了很多時間，同時要滿足：填飽肚子、好喝、減肥，現在的配方就是她認為最棒的配方。

李多慧強調加入牛奶的時候不要用一般的牛奶，改用低脂牛奶。（翻攝自YouTube）

李多慧認為減肥的時候才要吃好吃的東西，不然真的吃不下去，而且減肥需要堅持，如果有好吃又能減肥的方法，才有動力為了身材繼續下去。之後李多慧也展示了自己的保健食品，然後忍不住笑出來說：「大家會不會想，我怎麼一睜眼就開始很忙」。

