娛樂 最新消息

張信哲飛巴黎放空卻搞丟護照 「補辦過程」這輩子難忘

張信哲到巴黎開唱，吸引歐洲各國粉絲到場。（潮水音樂提供）張信哲到巴黎開唱，吸引歐洲各國粉絲到場。（潮水音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「情歌王子」張信哲2025「未來式 Our Story」世界巡迴最終站選在浪漫之都巴黎，於法國時間14日晚間正式開唱，為這趟跨越六年、飛行縱橫五大洲的旅程劃下最華麗句點。演出尚未開始，場外早已萬頭鑽動，來自歐洲多國的粉絲熱情集結，只為迎接「未來式音樂宇宙」今年度的最後一航。

燈光一暗，張信哲以經典《信仰》震撼開場，歌聲一落下，全場立刻尖叫爆棚；第二首《別怕我傷心》前奏一出，觀眾席瞬間情緒失控，來自荷蘭的女粉絲哭到梨花帶雨，一邊大聲跟唱一邊泣不成聲；第三首《不要對他說》更將氣氛推至告白巔峰。

張信哲今年巡演最終站在巴黎落幕。（潮水音樂提供）張信哲今年巡演最終站在巴黎落幕。（潮水音樂提供）

重磅三首後，張信哲以法文「Bonsoir！」與粉絲問好，再喊：「巴黎，我回來啦！」大讚：「你們的熱情讓巴黎的天氣都變好了！」還撒嬌抱怨：「你們讓我好熱啊！」說完就在台上原地快速換裝、脫掉外套，現場尖叫震破天花板。

張信哲也談起與巴黎的情感牽連。他透露，自己對巴黎最深刻的記憶，是當年離開巨石唱片，準備自組工作室品牌時，因各家唱片公司發出搶人大戰，他決定暫時擱下紛擾，給自己放了兩個月假，獨自到法國流浪沉澱，催生出生平第一次的巴黎之旅！

張信哲今年巡演最終站在巴黎落幕。（潮水音樂提供）張信哲今年巡演最終站在巴黎落幕。（潮水音樂提供）

那兩個月，他幾乎都待在巴黎，「每天不是在博物館，就是在去博物館的路上」，最難忘的是某天參觀完凡爾賽宮後，在返程火車上不慎遺失護照，各種補辦過程成為他永生難忘的巴黎記憶。也因此，「未來式Our Story」最終站回到巴黎，對他別具象徵意義，「像是人生重新啟動的地方」。

演唱會後段進入情緒巔峰，張信哲深情說：「這是我們2025的最後一站。對我本人，還有我們所有團隊來說，都是非常值得紀念的地方。」粉絲回應狂喊「張信哲我愛你！」還伴以跺腳聲，巨響震遍全場，讓張信哲感動到閃著淚光，他停頓一下整理情緒，突又幽默笑說：「希望我下次來時，這個場館還在，請大家小心一點呦～」

張信哲到巴黎開唱，吸引歐洲各國粉絲到場。（潮水音樂提供）張信哲到巴黎開唱，吸引歐洲各國粉絲到場。（潮水音樂提供）

演唱壓軸神曲《愛如潮水》時全場大合唱，就在尾奏落下、大家正準備接受告別事實時，張信哲更是神來一筆說：「我們，東京見。」預告了2026海外巡迴的正式開端。

