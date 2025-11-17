中國小粉紅網路集體崩潰 轟高市早苗「滅頂災女」

日本首相高市早苗日前對「台灣有事」表態，暗示不排除出動自衛隊。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗日前對「台灣有事」表態，暗示不排除出動自衛隊，讓中國小粉紅紛紛崩潰，更讓中日關係降到冰點。中國不但呼籲民眾不要到日本旅遊、留學，就連日本電影也遭撤檔，中國越是抵抗，其他國家越是開心，甚至有人歡呼：到日本旅遊的最佳時機到了。高市早苗的言論讓她在日本支持率創新高，不過中國小粉紅卻逆風痛罵她是「滅頂災女」，還放話要到大街上砸日本車。

日本媒體進行電話民調，發現高市早苗「台灣有事」言論一出，支持率達到將近70％，明顯表現出中國嚇阻根本不影響日本國民對高市早苗的認同。不過，這情形在中國卻發生很奇妙的「逆轉現象」，中國社群軟體微博狂呼「中國強烈回應震動日本」、「日媒稱中方措施超出日本預期」、「部分日本電影撤檔」，讓人好奇中國是否有個平行宇宙？裡頭的日本正瑟瑟發抖；還是中國人打從心裡不敢面對日本人的真實反應？

不少鍵盤小粉紅在微博口出狂言，表示「這女人（高市早苗）可以說給日本帶來的是滅頂之災，中日是世仇，只要有家國情懷的中國人都會銘記日本給我們民族帶來的恥辱」，還有人高呼：不買日貨、不開日本車，部分激烈者更要「開日本車的人注意」，看來小粉紅已經放棄文明打算用暴力行動砸日本車了？

