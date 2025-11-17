自由電子報
音樂

峇里島遇恐怖豪雨！黃子軒終於返台吐「大難不死」心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲客語歌王黃子軒近日與「山平快樂團」遠赴印尼峇里島，與竹製樂器音樂家Rizal Hadi合作全新EP《BALI》。出發前適逢印尼局勢動盪，一行人心情忐忑不安；抵達後又連遇豪雨、水災與停電等突發狀況。更慘的是，回國後團員們陸續出現感冒、水痘與蕁麻疹等症狀，讓黃子軒打趣：「天災、人禍、病痛都遇上，想必大難不死必有佳作！」

黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi合作推出全新EP《BALI》。（內山小文化提供）黃子軒（右）與印尼音樂家 Rizal Hadi合作推出全新EP《BALI》。（內山小文化提供）

黃子軒透露，雖然錄音恰逢峇里島雨季，但以往頂多遇到小雨，沒想到這次竟是豪雨成災，不得不將原訂表演場地改至下榻的Villa。誰料Villa也因大雨跳電停水，演出最終取消。黃子軒苦笑說：「雖然無法與現場觀眾面對面交流，但錄音工作倒是沒有受到太大影響，反而在傾盆大雨中激盪出呼應當下心境的音樂靈感。」

連日豪雨造成淹水斷電、演出取消，卻激發出更多音樂靈感。（內山小文化提供）連日豪雨造成淹水斷電、演出取消，卻激發出更多音樂靈感。（內山小文化提供）

新EP《BALI》以峇里島為名，收錄多首創作曲目。本次合作的Rizal Hadi，是來自印尼西爪哇的多才多藝音樂家，不僅精通多種樂器、創作歌手與音樂製作人身份，亦是手工樂器製造者與社會運動家。

黃子軒在2024年台灣巡演中首次遇見Rizal，被其創新的樂器與跨界曲風深深吸引。兩人將各自文化背景融入創作：台灣客家山歌吟唱、印尼傳統Gamelan（甘美朗）、Bamboo Lapsteel與Didgeribone，由Rizal Hadi負責混音，激盪出全新音樂風格。

黃子軒（中）及「山平快」吉他手邱群（左起）、Keyboard 手家陸、Bass 小 Q、鼓手小潘）遠赴印尼錄製EP，天災、人禍、病痛全遇上。（內山小文化提供）黃子軒（中）及「山平快」吉他手邱群（左起）、Keyboard 手家陸、Bass 小 Q、鼓手小潘）遠赴印尼錄製EP，天災、人禍、病痛全遇上。（內山小文化提供）

山平快樂團Slow Train由黃子軒創立多年，目前團員包括主唱黃子軒、吉他手邱群、Bass小 Q、Keyboard手家陸、鼓手小潘（潘睿翊）。近年樂團多次國際巡演，足跡遍及日本、荷蘭、馬來西亞與印尼。黃子軒與山平快樂團Slow Train的全新EP《BALI》將於11月18日在各大數位平台同步發行。

