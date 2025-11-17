超瘋！阿爆開趴「紫薇爾康來了」 重現騎馬名場面

阿爆率領「那屋瓦 Nanguaq」往下一個十週年邁進。（那屋瓦 Nanguaq提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕由原民歌后「ABAO」阿爆創辦的金曲原民音樂廠牌「那屋瓦 Nanguaq」，昨日（11／16）在台北SUB舉辦「那麼派【那屋瓦10週年舞曲派對】」，熱鬧慶祝得來不易的廠牌十週年生日。為了符合「動物派對」主題，阿爆甚至身穿「馬」的布偶裝切蛋糕，逗得現場笑聲連連。

那屋瓦群星一起切蛋糕。（那屋瓦 Nanguaq提供）

甫一開場，阿爆便率那屋瓦少女隊三姝、饒舌才子R.fu與斜槓網紅阿拉斯開啟演出第一個高峰，隨後眾星以廠牌最新合輯開場曲《N2 Cypher》為現場注入嘻哈節奏。

請繼續往下閱讀...

曾獲金曲最佳新人的「珂拉琪」樂團主唱「Natsuko」夏子也驚喜現身，獻唱四年前收錄於那屋瓦《N1》的《fu'is 星星歌》，眾人也隨著節奏在後面「聞雞起舞」，現場宛若大型做法現場。結束半場的狂歡，阿拉斯也忍不住感嘆：「唱跳歌手真是不容易，我真是佩服現在人在大巨蛋的Super Junior」。

那屋瓦群星齊丟彩帶。（那屋瓦 Nanguaq提供）

中場的廠牌慶生環節，「那屋瓦闆娘」阿爆更身穿馬裝亮相學馬叫，甚至讓Makav真愛騎在自己的背後，現場上演紫薇與爾康的經典戲碼，逗得全場哄堂大笑。阿爆也感性發言：「那屋瓦是我跟媽媽一起取的，是美好的意思，是來自各個族群的原住民的集合的廠牌」，也不忘開玩笑：「我們今天有買紅葉蛋糕，但沒想到有這麼多人來，沒辦法分你們吃，但是很好吃」。

「那麼派【那屋瓦10週年舞曲派對】」全員大合照。（那屋瓦 Nanguaq提供）

到了下半場的勁舞環節，代表南美洲熱帶雨林的「原民嬌娃」與非洲熱情沙漠的「布拉瑞揚舞團」，則在場中送上五輪精彩Battle Show，阿拉斯、R.fu與那屋瓦少女隊則現場化身天鵝、袋鼠、李小龍、蟑螂、青蛙，開啟動物狂歡派對模式，最後眾人全場齊唱藍心湄的《濃妝搖滾》，齊聲呼籲「喝酒不開車、開車不喝酒」，結束所有的演出，並一同清唱葉璦菱經典《我心已打烊》全力送客，高喊：「出去快點」、「門打開了」、「要加時的話這邊很貴」，爆笑結束全場活動。

阿爆緊接著也將在高流特別企劃「Nanguaq美好之音」新年音樂會，1／1 （四） 在高雄衛武營率眾星登場，全力向下個十年邁進。更多 Nanguaq那屋瓦相關資訊可上那屋瓦官方粉絲專頁 以及Instagram查詢。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法