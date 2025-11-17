放浪兄弟8度巨蛋巡演！AKIRA問AI：我們是不是很厲害

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天團EXILE放浪兄弟於前天（15日）正式展開暌違近3年的巨蛋巡演《THE REASON》，首場在福岡PayPay巨蛋登場，吸引約3萬人朝聖。這是他們第8度舉辦巨蛋巡演，也是繼2022年《POWER OF WISH》之後再次集結完全體陣容，其中歷經病痛療養、今年春天回歸的ATSUSHI，與TAKAHIRO再度以雙主唱之姿現身，讓現場粉絲直呼「終於等到這一天」。

EXILE放浪兄弟日本巨蛋巡迴正式開跑，主唱ATSUSHI回歸。（LDH愛夢悅提供）

演唱會以《THE REASON》揭開序幕，緊接著招牌金曲《Choo Choo TRAIN》帶來招牌的「列車舞」，包含ATSUSHI在內的全體成員齊步旋轉，象徵完全體回歸的經典畫面令觀眾歡聲雷動。整場共演出29曲，從《Rising Sun》、《銀河鉄道999》到9月發行的新作《Get-go!》，再到《Lovers Again》、《Ti Amo》串成抒情組曲，也首度演唱新歌《Smile》。

時隔約3年重返巨蛋舞台，主唱ATSUSHI感動表示：「比起4月在埼玉的復活祭，衝擊感是3倍，能夠回來真的很特別。」ATSUSHI提到，有些粉絲可能曾因團體變化而迷惘，但希望今年開始的EXILE能讓大家重新理解現在的樣貌，「明年也會有特別企劃，希望大家能再一次參與。」

EXILE放浪兄弟舉辦巨蛋巡迴，成員帥氣登場。（LDH愛夢悅提供）

除了ATSUSHI，3月因跟腱斷裂、經歷8個月療養的TETSUYA也宣布完全復活，他在台上感性表示：「這段時間雖然漫長，但看見這個景色，一切都值得了。」中段演出《道》時，雙主唱三度邀請觀眾合唱，3萬人歌聲震撼全場，ATSUSHI更即興改詞唱出「大家的愛停不下來」，畫面令人動容。

AKIRA則分享與AI的趣事，他向AI詢問目前仍持續在巨蛋舉辦演唱會的歌手有哪些，AI列出了大約10組藝人，當中也包括EXILE的名字。他不甘於此，進一步追問：「EXILE是不是很厲害？」AI也立刻回應「很厲害」，給予肯定。AKIRA表示：「能夠一直站上巨蛋舞台，其實是一件很了不起的事，希望大家多多稱讚我們。」他也坦言能再站上巨蛋舞台「並不是理所當然」，「有過順利，也有停下來的時候，但能再回到這裡，是因為大家都在。」

EXILE放浪兄弟展開第8度舉辦巨蛋巡演。（LDH愛夢悅提供）

明年EXILE放浪兄弟將迎來出道25週年，又逢LDH六年一度的「PERFECT YEAR」，ATSUSHI也喊話：「是最棒的開始！」，本次巨蛋巡演全5場，11月29、30日大阪，12月27、28日在名古屋迎來最終站，而由AKIRA領軍的「EXILE THE SECOND 放浪二勢力」則將自2026年6月20日起，展開全國體育館巡迴。

