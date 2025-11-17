黃明志捲謝侑芯命案下場超慘 急尋打工、贊助：不會的我可以學

黃明志自爆案件雖仍在調查中，但他明年底前的工作已全被取消。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕馬來西亞歌手黃明志捲入台灣網紅謝侑芯10月22日在吉隆坡一家高級飯店的猝死案，因為黃明志是她生前最後接觸的人，一度被大馬警方拘留9天調查後，因查不到直接涉案證據，目前口頭保釋，而謝侑芯遺體已在昨（16日）上午火化，家人透過視訊送別她。因為攸關人命，黃明志工作大受影響，今晚他自爆，明年底前的工作全遭取消了，急尋「打工機會」。

黃明志談到：「由於案件還在審理中，報告也還沒出來，還要等好幾個月才有結果。本來排滿的工作已經被取消到明年底了。」接著他發出請求：「各位如果有幕後工作的可以找我做，收費好談。或者打工也可以，我會炸雞排、炒飯、煮咖喱、洗黑鍋，還會裝鐵窗。如果不會的，我可以學，有收入就好了。」

過去黃明志連續多年創作年節生肖應景歌曲，今年蛇年，他是和王彩樺合唱《蛇出來了》，明年是馬年，他談到：「還有，馬年的新年歌已經寫好了，但贊助商跑掉了，如果有興趣贊助的可以聯繫我們，有附贈廣告歌，確定無粗口及不良內容，比歷年的每一首新年歌都好聽，MV點閱率若低於10M（1千萬次）退款一半，農曆新年前若『出事』則退全款。」同樣的，黃明志的發文再次引起兩極反應，有很多網友留言幫他加油，相信他是清白的，但也有不少網友看衰他，覺得就算謝侑芯之死和他無關，但這次事件已嚴重傷及他的形象。

