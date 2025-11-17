「台灣有事」波及日本電影 「蠟筆小新」中國暫緩上映

《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》目前稱霸中國票房週榜。（資料照，木棉花提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本首相高市早苗一番「台灣有事」不排除出動自衛隊，引發中國不滿，並掀起「反日潮」。除呼籲中國國民近期避免前往日本旅遊、留學，就連日本電影都受到波及。原定近期上映的日本電影《工作細胞》、《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》都宣布暫緩上映，14日在中國上映的《鬼滅之刃：無限城篇第一章 猗窩座再襲》目前以3.81億人民幣（約新台幣16.4億元）稱霸中國票房週榜，也讓該片成為史上第一部全球票房破千億日圓（約新台幣205億元）的日本電影。不過，目前傳出《鬼滅》可能在11月20日放映權限到期後，暫停於中國放映。

真人版《工作細胞》暫緩上映。（翻攝自X）

除上述電影之外，《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》均暫停定檔計畫，其餘送審或過審流程被凍結，上映日期遙遙無期。消息一出，許多中國粉絲都紛紛在網路上哀號「全世界都在針對喜歡日本動畫的我」，更好奇這波撤檔潮到底會持續到何時？

《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》宣布暫緩上映。（翻攝自X）

《8號出口》上映日期遙遙無期。（翻攝自X）

