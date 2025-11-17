自由電子報
娛樂 電影

法國傳奇影后揪侯孝賢唱KTV！伊莎貝雨蓓看《左撇子女孩》想逛夜市

法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展。（記者王文麟攝）法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕法國傳奇影后伊莎貝雨蓓相隔16年來台參加金馬影展，今天（17日）下午她出席媒體茶敘，開心分享大約在15年前曾在台灣與導演侯孝賢一起唱卡拉OK，「我已經記不得唱什麼歌了，他用中文、台語，我唱法文，我非常開心且難忘。」

伊莎貝雨蓓透露曾經與侯孝賢在台灣唱卡拉OK。（記者王文麟攝）伊莎貝雨蓓透露曾經與侯孝賢在台灣唱卡拉OK。（記者王文麟攝）

現年72歲的伊莎貝雨蓓包括《鋼琴教師》、《她的危險遊戲》等代表作不勝枚舉，近期在台中國家歌劇院演出舞台劇《貝芮妮絲》，這次帶著電影《女富豪的美麗與哀愁》來到金馬影展放映，她很開心在台灣遇到的粉絲都非常禮貌，曾經送她鳳梨酥、小禮物等等，都會盡可能帶回法國，可惜很多人送的是鮮花，無法帶走。她對極具設計感的小東西也很有興趣，笑說「我需要更大的行李箱」。

伊莎貝雨蓓出席金馬影展，貴為傳奇影后的她一直對表演充滿熱情。（記者王文麟攝）伊莎貝雨蓓出席金馬影展，貴為傳奇影后的她一直對表演充滿熱情。（記者王文麟攝）

被問到舞台劇跟拍電影的差別？伊莎貝雨蓓表示，站在舞台上跟面對攝影機還是不同，「劇場的挑戰是面對觀眾，某種程度是脆弱的，在拍攝影機前是被保護的，沒什麼好焦慮的。」從影超過50年，伊莎貝雨蓓一直對表演充滿熱情，動力就是「很喜歡演戲」，「跟這些非常優秀導演、演員合作非常棒，讓我進入一個非常特別獨特的世界。」

戲外的她喜歡旅行、閱讀及逛圖書館，也常常去戲院看電影，笑說今年在巴黎看到最好的電影是台片《左撇子女孩》，被問到她會不會想去片中場景踩點，伊莎貝雨蓓興奮的說：「我很想去夜市！」記者推薦她，電影中的臨江街觀光夜市就在附近，伊莎貝雨蓓許願當晚就去。

