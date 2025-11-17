振永首參戰金馬慶生！宋柏緯看他脫光NG了：只看到兩個胸肌

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《那張照片裡的我們》今天（17日）在金馬首映，李沐、韓星振永及宋柏緯一同現身與影迷互動，第一次參加金馬的振永傍晚受訪，笑說最印象深刻的中文是「你吃飯了嗎」，原因是聽起來很像韓文的髒話，「那時候大家一起講韓文髒話，也太好笑了！」宋柏緯則要他去餐廳時說「超爽」，「我覺得他適合更奔放的形容詞，店家聽了會很開心。」

李沐在《那張照片裡的我們》飾演有閱讀障礙的賢英。（資料照，瀚草文創GrX STUDIO提供）

振永首度演出台灣作品，導演湯昇榮看過他在韓劇《雲畫的月光》、《Sweet Home》的表現，大讚振永又帥又特別，因此對他提出邀約。振永透露當初光是看劇本就哭了5次，加上編導、演員組合都很棒，一定要接下這部電影。他與演員們相處融洽，笑說與李沐、宋柏緯第一次見面，就被帶去吃火鍋，實在太好吃了，希望下次再與大家一起品嘗威士忌。

振永今年9月曾來台開見面會，當時宋柏緯、李沐也現身力挺，李沐形容振永在當歌手時有一種華麗的氣氛，就像是「豪華Buffet」，在片中飾演跆拳道教練時則像「饅頭」。

振永在河邊脫衣露出健壯上半身。（資料照，瀚草文創GrX STUDIO提供）

片中的亮點是振永在河邊脫衣露出健壯上半身，宋柏緯笑說：「本來那場戲我是要專注在他身上的傷口上，但我好像沒看到傷口，只看到兩個胸肌，害我吉他彈不好還NG。」振永坦言脫衣服真的很害羞，覺得自己應該再練壯一點，「不過考量到那個年代，呈現最自然的是最好的，不是刻意去展現練好的肌肉。」

李沐也笑說，振永脫衣服時，現場有一種很愉快的氣氛。導演鄭乃方笑說：「很想喊他歐巴，但他不准我講，他說會全身發麻，那是懲罰，我說他一NG就喊他歐巴，結果沒有，代表他演很好。」

明天剛好是振永34歲生日，現場也為他獻唱生日快樂歌慶生，他記得去年來台拍攝時，劇組成員們也準備蛋糕幫他慶生，覺得非常神奇，連兩年都在台灣過生日。他許願希望電影大賣，月初生日的宋柏緯也放話：「希望賣破億！」電影在12月24日上映。

