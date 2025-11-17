狂客音樂祭將登場 Ella、蕭煌奇接力嗨翻屏東

屏東狂客音樂祭Ella登場開唱。（屏東縣政府提供）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣客家音樂盛典「2025狂客音樂祭」，將於11月22、23日在屏東縣內埔六堆紀念公園登場！首日由金曲歌后「Ella」陳嘉樺與邱淑蟬、金曲歌王羅文裕及許富凱、J HALL、張涵雅、Hot shock等跨界合作；第二天則由金曲歌王蕭煌奇、金曲歌后朱海君、山狗大後生樂團與理想混蛋、粹垢、Ozone等團體，共同帶來最狂最精彩的客家音樂饗宴。

屏東狂客音樂祭蕭煌奇登場開唱。（屏東縣政府提供）

縣府客家事務處表示，活動現場還有好客市集，包含可可、釀醬、六堆黑豬與米食等屏東客家產業外，匯集特色美食與文創進駐，規模超過60家品牌；市集廊道以「正能量」客語文字三角串旗布置，抬頭一看就能學到「每日盡好」、「相信自家」等正能量客語，搭配由西班牙設計師創作的狂客巨寶，融合在地客家文化元素。

此外，現場還有藍染、粄食、紙傘等客家文創手作體驗，民眾在會場與藝術裝置拍照上傳Facebook、IG，即可限量免費體驗客家文創手作，活動市集自下午4點開始，演唱會為晚上六點起，皆為免費入場，詳細資訊請至屏東縣政府客家事務處粉絲專頁查詢。

