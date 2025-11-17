自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

NewJeans全員回歸？Hanni在南極 ADOR將面談3人確認意願

NewJeans成員Hanni正在南極，導致接受訊息時間較晚。（翻攝自IG）NewJeans成員Hanni正在南極，導致接受訊息時間較晚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國怪物級女團「NewJeans」去年11月起與經紀公司進入合約糾紛，經過11個月的纏鬥，目前成員表明意願重回公司，但只有Haerin、Hyein兩人和前經紀公司ADOR見面溝通，其餘成員皆未出現。其中一名成員聲稱人在南極，所以接到消息的時間比較晚，引起熱烈討論，韓媒今（17）報導，前往南極的是Hanni，近日ADOR也會啟動個別面談，和未到的3人協調。

NewJeans成員合約糾紛11個月，目前決定回到ADOR。（翻攝自IG）NewJeans成員合約糾紛11個月，目前決定回到ADOR。（翻攝自IG）

NewJeans去年11月自行宣布與經紀公司ADOR解約，經過11個月時間，合約糾紛達成協議，本月12日ADOR也發表聲明，指Haerin、Hyein和ADOR老闆面談後，決定回歸原公司；Hinji、Hanni、Daielle在2.5小時後才透過律師表示：「經過慎重討論後定回到ADOR，因一名成員目前在南極，導致傳達延後，但目前ADOR尚未回覆」。

5名成員分為兩階段發表聲明，Minji、Hanni、Danielle在尚未與ADOR面談就表示重回原公司，對此，ADOR謹慎對外發聲：正在確認真正意願，將調整個別面談日程。

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中