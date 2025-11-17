NewJeans全員回歸？Hanni在南極 ADOR將面談3人確認意願

NewJeans成員Hanni正在南極，導致接受訊息時間較晚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國怪物級女團「NewJeans」去年11月起與經紀公司進入合約糾紛，經過11個月的纏鬥，目前成員表明意願重回公司，但只有Haerin、Hyein兩人和前經紀公司ADOR見面溝通，其餘成員皆未出現。其中一名成員聲稱人在南極，所以接到消息的時間比較晚，引起熱烈討論，韓媒今（17）報導，前往南極的是Hanni，近日ADOR也會啟動個別面談，和未到的3人協調。

NewJeans成員合約糾紛11個月，目前決定回到ADOR。（翻攝自IG）

NewJeans去年11月自行宣布與經紀公司ADOR解約，經過11個月時間，合約糾紛達成協議，本月12日ADOR也發表聲明，指Haerin、Hyein和ADOR老闆面談後，決定回歸原公司；Hinji、Hanni、Daielle在2.5小時後才透過律師表示：「經過慎重討論後定回到ADOR，因一名成員目前在南極，導致傳達延後，但目前ADOR尚未回覆」。

請繼續往下閱讀...

5名成員分為兩階段發表聲明，Minji、Hanni、Danielle在尚未與ADOR面談就表示重回原公司，對此，ADOR謹慎對外發聲：正在確認真正意願，將調整個別面談日程。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法