張惠妹出手了！嘻哈界鄧麗君霸氣回歸 跨年衝台東

葛仲珊《homerun全壘打》MV霸氣十足。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「嘻哈界鄧麗君」葛仲珊日前在社群上傳新歌《homerun全壘打》片段，不到一週吸引近百萬點擊，驚訝透露「一夜之間收到上千封簡訊，不知道要怎麼回覆」，昨（16）日她身穿33號球衣親自現身棒球場，為「紅白明星公益棒球賽」演唱，此外也應天后「阿妹」張惠妹邀約前往台東跨年，將與阿妹及眾金曲得主一起嗨唱，跳進2026新的一年。

葛仲珊身穿幸運數字33棒球衣。（索尼提供）

葛仲珊受訪時透露，從小媽媽就叫她珊珊，33就成為她的幸運數字，喜愛棒球的她，也曾在紐約幫大都會棒球隊（New York Mets）開過球，這次她以《homerun全壘打》霸氣回歸，一出手就把社群炸到滿壘，歌曲片段上線數小時，不只東西方明星好友輪番留言，網友也狂刷：「饒舌界鄧麗君回來了」、「皇后區的皇后沒有在跟你客氣」。

雖然棒球賽季剛落幕，但她重燃全民棒球魂，連啦啦隊女神都忍不住開跳，刷出一排全壘打舞蹈challenge影片，葛仲珊非常佩服大家的創意，笑虧「自己已經老了，拍個短片就愛睏」，自嘲沒多久就變成「全累倒」。

葛仲珊《homerun全壘打》MV霸氣十足。 （索尼提供）

《homerun全壘打》MV已經上線，拍攝時老天爺也派雷神來支援，一場「全雷打級」雷雨一路狂下到凌晨四點，大雨豪不留情地灌進現場，跟著燃燒的球棒一起上演水火交織的畫面。為了呈現歌曲氣勢，導演還特別調來一台巨型升降機，把她升上三層樓高與空拍機對視拍攝，鏡頭裡她霸氣穩坐后位，但實際上有懼高症，苦笑說：「升降機一升上去我就腿軟了！」

葛仲珊挑戰三層樓升降機。（索尼提供）

