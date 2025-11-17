藍潮南流 TWICE攻佔高雄啟動超級應援

TWICE將於本週末11月22、23日於高雄開唱。（Live Nation提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕寶藍色的「寶家」Super Junior結束台北大巨蛋「Super Show 10」3天演唱會，接下來就換最強女子天團TWICE登場。K-POP天團TWICE將於本週末22、23日強勢攻佔高雄世運會主場款，繼上週宣布為期10天的巡迴快閃店TWICE WORLD TOUR〈THIS IS FOR〉POP-UP STORE IN KAOHSIUNG登場後，主辦單位今（17）晚再度重磅宣布整個高雄都將被TWICE佔領，「THIS IS FOR ONCE IN 高雄」 官方活動將於明晚全面啟動！

為了迎接TWICE到來，整個高雄將巡迴主式決定為「藍色」，同時也會以雷射文字「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR」打在夜空、交通號誌也會換上「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」限定字樣，不僅如此，高雄捷運全線都能聽到TWICE團員親自獻聲的進站音，左營站更同步設置巡迴主視覺拍照背板，演唱會世運主場館也邀請ONCE（粉絲名）一同坐上「白色長凳」還原巡迴主視覺的拍照背板及滿滿路燈旗，讓整座城市都被TWICE包圍。

請繼續往下閱讀...

這不僅僅是演唱會，更是整座高雄市的狂歡派對，從街頭到演唱會現場，沿途都能與TWICE同伴。

高雄將啟動城市級應援，讓TWICE感受到台灣ONCE的熱情。（Live Nation提供）

TWICE WORLD TOUR POP-UP STORE IN KAOHSIUNG

開放日期：2025.11.15 - 2025.11.24

開放時間：平日11:00-22:00 & 假日 10:30-22:00

快閃店地點：義享時尚廣場 高雄市鼓山區大順一路115號

●所有商品皆為限量供應，商品最終品項及實際樣式，請以實物為準。

【THIS IS FOR ONCE IN 高雄 巡迴視覺藍 燈光文字秀】

❝集結七大地標，雷射文字秀「TWICE WORLD TOUR」＋「巡迴主視覺藍色」燈光秀❞

日期：2025.11.18 - 11.23 / 17:30-23:00

地點：大港橋、衛武營、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心*、愛河*、高雄港旅運中心* 、美麗島捷運站* （*僅視覺藍應援燈光）

【主題交通號誌燈】

❝溫馨提醒「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」❞

日期：2025.11.18 - 11.23

地點：世運主場館區 - 世運大道、左楠路口；中央公園（新堀江商圈）-

中山一路／五福二路、五福二路／玉竹三街；駁二藝術特區 - 大勇路／公園二路口

【獻聲捷運進站廣播】

❝TWICE驚喜獻聲，一起搭車前往演唱會❞

日期：2025.11.20 - 11.23

地點：高雄捷運全線 - 左營站同步設置主視覺拍照背板

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法