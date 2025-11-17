自由電子報
娛樂 最新消息

瘋狂慶祝TWICE到高雄 陳其邁：4大官方限定活動上場

瘋狂慶祝TWICE到高雄，陳其邁介紹4大官方限定活動。（翻攝陳其邁臉書）瘋狂慶祝TWICE到高雄，陳其邁介紹4大官方限定活動。（翻攝陳其邁臉書）

〔記者王榮祥／高雄報導〕TWICE < THIS IS FOR > WORLD TOUR高雄站11／22在高雄世運主場館舉行，這也是TWICE出道以來首場台灣演唱會！高雄市長陳其邁今透過臉書放送4大官方限定活動，邀請歌迷粉絲一起瘋狂慶祝TWICE來高雄。

陳其邁說明，4大官方限定活動首先是巡迴快閃店，11／15 到11／24在義享時尚廣場推出期間限定品項及特典；第二項巡迴視覺藍將集結七大地標，運用雷射字體打出「TWICE WORLD TOUR」＋巡迴視覺藍燈光秀 。

視覺藍將自11／18 到11／23 每晚17:30到23:00，在大港橋、衛武營國家藝術文化中心、中央公園捷運站1號出口、高雄流行音樂中心、愛河、高雄港旅運中心 、美麗島捷運站 （僅視覺藍應援燈光）等地標啟動。

第三為主題交通號誌燈，部分號誌會溫馨提醒「LOOK TWICE」＋「TWICE 2025 KAOHSIUNG」，從11／18到11／23，地點包括世運主場館區旁的世運大道與左楠路口；中央公園（新堀江商圈）周邊的中山一路與五福二路口、五福二路與玉竹三街口；駁二藝術特區的大勇路與公園二路口。

第四項限定活動為獻聲捷運進站廣播，將由TWICE驚喜獻聲，邀歌迷一起搭車前往演唱會，時間自11／20到11／23，在高雄捷運全線。

點圖放大
點圖放大
