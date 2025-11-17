自由電子報
娛樂 日韓

SJ東海許願「杜拜水舞」 綠委E.L.F.報告：邁邁收到了

SJ感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。（讀者提供）SJ感謝粉絲為他們創造一生都難忘的回憶。（讀者提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕連續3天的韓流帝王SUPER JUNIOR最新巡演「SUPER SHOW 10」，帶給人無限感動，從第一天的排字卡、第二天的彩虹到第三天的無人機，讓許多人大呼台灣E.L.F.（欸噗，粉絲名）太用心，許多從日本、香港、馬來西亞來台看演唱會的都對台灣欸噗豎起大拇指。欸噗透露，會派出10位專業攝影師操作60台無人機當「結婚禮物」是因為SJ成員東海曾經許下這個願望，因此這次與大巨蛋合作完成令人讚嘆的畫面。看到無人機升起，東海非常感動，但仍許下新願望，「下次可以做杜拜哪種水舞嗎？」話還沒說完就被希澈鎖脖功，要他不要亂許願。

SJ粉絲出動60台無人機，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了。（讀者提供）SJ粉絲出動60台無人機，變化出SJ、SJ鑽石形狀LOGO等，讓成員們看呆了。（讀者提供）

昨（16）演唱會結束後，欸噗立刻上Threads對高雄市長陳其邁許願，表示：如果水舞的話，只能請高雄幫忙了。對此，身為20年E.L.F.的民進黨立委林楚茵今（17）表示，上午已主動聯絡高雄市長陳其邁團隊，並透露「欸噗們的熱情留言邁邁市長有收到，高雄團隊非常樂意協助」。

身為20年E.L.F.的民進黨立委林楚茵今（17）表示欸噗的許願，邁邁收到了。（資料照，記者王藝菘攝）身為20年E.L.F.的民進黨立委林楚茵今（17）表示欸噗的許願，邁邁收到了。（資料照，記者王藝菘攝）

SJ在台灣的SS10掀起「藍潮」，大巨蛋周遭電子看板亮起屬於SUJU的符號，屬於SJ的寶藍色掩沒整個台北市，從國外來看演唱會的欸噗都說「台北變成痛城」。不僅如此，台灣欸噗還寫歌《TWELF 25》送給SJ，提供中、英、日、韓4種語言字幕，演唱會現場應援也火力全開，每天應援內容都不同，從排字、彩虹到無人機，利特、東海、銀赫都忍不住落下「人淚」。

SJ銀赫看到無人機應援，低頭痛哭。（讀者提供）SJ銀赫看到無人機應援，低頭痛哭。（讀者提供）

巡演最後一天，欸噗排字應援「台灣E.L.F.買房子給你」、「一輩子在台灣活動吧」，還派出10位專業攝影師飛60台無人機，場面感動，成員在台上哭成一片。沒想到東海感動之餘，還許願下次想看水舞。由於SUPER JUNIOR將在明年1月24、25日在高雄巨蛋舉行連續2場SUPER SHOW 10高雄場，台北場結束後，E.L.F.們也身體力行，紛紛在各大社群上標記高雄市長陳其邁許願。20年資深E.L.F.林楚茵表示，深陷SJ魅力走不出大巨蛋的欸噗們用力敲碗高雄市長陳其邁，希望協助高雄場應援，上午她已主動聯絡陳其邁團隊，「欸噗們的熱情留言邁邁市長有收到，高雄團隊非常樂意協助台灣欸噗應援明年一月Super Show 10高雄場喔！」

SJ成員東海曾許願看到無人機，願望滿足後，又許願想看「杜拜那種水舞」。（資料照，記者王文麟攝）SJ成員東海曾許願看到無人機，願望滿足後，又許願想看「杜拜那種水舞」。（資料照，記者王文麟攝）

