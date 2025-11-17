（影）館長喊性愛片被動手腳 網友直指：內容應該很精彩

館長指3名員工索要錢財不成，才亂爆料。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，也是網路上知名網紅與YouTuber，日前3名資深員工出面毀滅式爆料館長性騷擾，並要求員工與館嫂發生關係，氣得館長連續兩天開直播痛斥完全不是事實，更指3名員工索要錢財不成才做出如此下三濫的事。對此，粉專「政治曾台派」認為館長在直播中一再提到十年前手機有片、有A片、有GG、有脫衣畫面，就是先幫網友打預防針，並指內容一定很精采。

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢遭資深員工毀滅式爆料。（翻攝自YouTube）

資深員工指館長有性騷擾及不當性為，並稱握有館長性愛影音，當中資深員工「小瑋」還指館長曾經要求他和館嫂發生性關係。對此館長氣憤不已，認為這3名員工坐領高薪「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒（情緒勒索）」，更再三強調對方表示手上握有性愛片，可能是動過手腳。

館長認為這3名資深員工就是索要錢財不成，才造謠、潑髒水。（翻攝自YouTube）

館長在直播中否認3人指控，更問「過幾天，我看你們手上有什麼」，他懷疑是自己十幾年前手機裡的照片、影片外流，經過3名員工後製用來抹黑他。粉專「政治曾台派」發文表示，館長連續兩天開直播，一再提到「十年前手機裡有、有A片、有GG、有脫衣畫面」，指出手機都放在公司，現在回想起來也不知道是否被其他人動過？政治曾台派認為館長說詞彷彿反覆預告、打預防針，讓人更好奇，政治曾台派更說，「館長你的手機內容應該相當精彩吧？不然怎麼一直在預先消毒、反覆提這些『可能被動過』的東西？」更感覺館長一直在消毒。

