自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）館長喊性愛片被動手腳 網友直指：內容應該很精彩

館長指3名員工索要錢財不成，才亂爆料。（翻攝自YouTube）館長指3名員工索要錢財不成，才亂爆料。（翻攝自YouTube）

〔記者馮亦寧／台北報導〕成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，也是網路上知名網紅與YouTuber，日前3名資深員工出面毀滅式爆料館長性騷擾，並要求員工與館嫂發生關係，氣得館長連續兩天開直播痛斥完全不是事實，更指3名員工索要錢財不成才做出如此下三濫的事。對此，粉專「政治曾台派」認為館長在直播中一再提到十年前手機有片、有A片、有GG、有脫衣畫面，就是先幫網友打預防針，並指內容一定很精采。

成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢遭資深員工毀滅式爆料。（翻攝自YouTube）成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢遭資深員工毀滅式爆料。（翻攝自YouTube）

資深員工指館長有性騷擾及不當性為，並稱握有館長性愛影音，當中資深員工「小瑋」還指館長曾經要求他和館嫂發生性關係。對此館長氣憤不已，認為這3名員工坐領高薪「領我的錢、開我的車、吃我的飯，沒有錢就情勒（情緒勒索）」，更再三強調對方表示手上握有性愛片，可能是動過手腳。

館長認為這3名資深員工就是索要錢財不成，才造謠、潑髒水。（翻攝自YouTube）館長認為這3名資深員工就是索要錢財不成，才造謠、潑髒水。（翻攝自YouTube）

館長在直播中否認3人指控，更問「過幾天，我看你們手上有什麼」，他懷疑是自己十幾年前手機裡的照片、影片外流，經過3名員工後製用來抹黑他。粉專「政治曾台派」發文表示，館長連續兩天開直播，一再提到「十年前手機裡有、有A片、有GG、有脫衣畫面」，指出手機都放在公司，現在回想起來也不知道是否被其他人動過？政治曾台派認為館長說詞彷彿反覆預告、打預防針，讓人更好奇，政治曾台派更說，「館長你的手機內容應該相當精彩吧？不然怎麼一直在預先消毒、反覆提這些『可能被動過』的東西？」更感覺館長一直在消毒。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中