電影

台灣碧昂絲助陣《大濛》喊封腿！林美秀被虧「營養太好」

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《大濛》舞蹈部分相當考究，找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞，林美秀當年《總鋪師》裡的「金罵沒ㄤ」可說是紅遍全台灣，在YouTube點擊率破700萬次，這次助陣《大濛》讓本就備受期待的演出更添看頭。

9m88在電影《大濛》中擔任彩蝶歌舞團主唱，負責編舞的林美秀特地叮嚀她「主唱一定要有架勢！」（華文創提供）9m88在電影《大濛》中擔任彩蝶歌舞團主唱，負責編舞的林美秀特地叮嚀她「主唱一定要有架勢！」（華文創提供）

9m88在電影《大濛》中飾演小時候被送到北部當童養媳的「阿霞」，長大後不想跟養父的兒子結婚，因而離家另謀出路，成為「彩蝶歌舞團」主唱。為了將表演服裝完美還原50年代歌舞團的模樣，演出的衣服不只有鑽、手縫刺繡，還頭戴羽毛，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。

電影《大濛》中的彩蝶歌舞團招牌主秀七仙女唱跳，整齊劃一的舞蹈動作配上一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。（華文創提供）電影《大濛》中的彩蝶歌舞團招牌主秀七仙女唱跳，整齊劃一的舞蹈動作配上一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。（華文創提供）

《大濛》公開「風起篇」花絮，9m88在片中飾演歌舞女伶阿霞，以甜美歌聲及身段在歌舞團表演維生，除了講台語還要獻唱台語歌，事前到錄音室練唱歌曲《春風歌聲》時，她特地穿上自備的復古服裝，讓自己能更加投入角色。不擅長講台語的9m88，在樂譜寫滿羅馬拼音加上中文的筆記，唱法刻意避免太濃厚的爵士味，在錄音當天被導演稱讚「台味十足」，發音相當標準，9m88透露自己有先聽過歌手陳芬蘭、江蕙演唱的版本，導演現場也提示她可以想像自己是「台灣版白雪公主」來揣摩情境，讓角色有質樸溫婉女性的氛圍。

彩蝶歌舞團招牌主秀為「七仙女」唱跳，她們頭頂50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。（華文創提供）彩蝶歌舞團招牌主秀為「七仙女」唱跳，她們頭頂50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，讓9m88大讚完全是「高級訂製服」。（華文創提供）

由9m88詮釋的阿霞作為彩蝶歌舞團「當家台柱」，領軍招牌主秀「七仙女」唱跳，她們頭頂著50公分長羽毛，身穿長度直逼大腿根部的亮片短裙，整齊劃一的舞蹈動作配上七人一字排開的陣容，完全就是50年代的女子天團。

為了讓觀眾能夠更投入在當代的時空環境，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，指定要加入「大腿舞」的元素，讓林美秀忍不住笑說：「每次都給我出難題，差點考倒大家！」

電影《大濛》為了還原50年代歌舞團的演出，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，更指定要加入「大腿舞」的元素。（華文創提供）電影《大濛》為了還原50年代歌舞團的演出，導演陳玉勳邀請老班底林美秀替七仙女編舞，更指定要加入「大腿舞」的元素。（華文創提供）

整段逗趣的敬禮踏步及大腿舞，由她親自編排設計，林美秀表示當時接到導演電話以為是找她演舞者，笑說：「我都封腿幾年了。」沒想到導演直回：「那個年代沒有像妳營養這麼好的啦。」但她一口答應協助排舞，還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳，讓導演掛保證：「屆時金馬獎一定幫妳報名動作設計獎項。」

林美秀除了替歌舞團編舞，在電影《大濛》中還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳。（華文創提供）林美秀除了替歌舞團編舞，在電影《大濛》中還友情客串舞團團長阿雀姨一角，身兼多職不計酬勞只為力挺導演陳玉勳。（華文創提供）

9m88分享在學舞的過程中，擁有歌舞廳表演經驗的美秀姐不只給她十足的信心，更特別叮嚀：「妳是主唱，其他仙女專注跳舞就好，但妳一定要有架式，不疾不徐慢慢來，不要讓別人覺得你很緊張！」拍攝當天練習許久的「大腿舞」首發上陣，劇組安排上百位觀眾炒熱氣氛，台下歡聲雷動尖叫聲沒停過，全因年代保守，難得看見美女露美腿，群演被交代要發出狼嚎跟吼叫，還有工作人員趁機大聲告白喊「阿霞！我愛妳！」

9m88演出結束後也表示：「彩蝶歌舞團99.9%都是男性粉絲，剛聽到觀眾鼓譟，超有臨場感。」林美秀對七仙女最終表現十分滿意，覺得年輕演員很有氣勢，加上現場喇叭小走音，完美復刻當年黑貓歌舞團的時代氛圍。

電影《大濛》將50年代歌舞團的表演服裝完美還原，舞蹈部分找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞。（華文創提供）電影《大濛》將50年代歌舞團的表演服裝完美還原，舞蹈部分找來「台灣碧昂絲」林美秀替歌舞團編舞。（華文創提供）

9m88不只演技交出優秀的成績單，由她演唱的電影主題曲《大濛的暗眠》還一舉入圍第62屆金馬獎「最佳原創電影歌曲」，也特地選在生日當天（20號）全面上架，引起歌迷與影迷的高度期待。電影《大濛》將在11月21至11月23日舉辦感動口碑場、11月27日全台上映。

